Feiras de Artesanato da Bahia têm retomada iniciada em Maragogipinho

O maior centro oleiro da América Latina, o distrito de Maragogipinho, no município de Aratuípe, será o ponto de partida das Feiras de Artesanato da Bahia na retomada do evento pela primeira vez desde o início da pandemia. Das 10h às 18h dos dias 21 e 22 de agosto, a Praça da Matriz receberá visitantes e os melhores produtos de artesanato local: a produção artesanal de cerâmica.

Mas Maragogipinho é apenas uma das sete cidades que receberão a Feira até outubro, com direito à venda de produtos característicos de cada região. Lençóis, Jacobina, Vitória da Conquista, Cachoeira, Juazeiro e Porto Seguro serão as seguintes. (Veja as datas de cada uma abaixo). Essa é a primeira etapa das feiras, que tem previsão de acontecer no litoral durante o período de verão.

“Estamos empenhados em ampliar os espaços de comercialização do artesanato baiano, como forma de dar visibilidade e fortalecer a geração de renda de artesãs e artesãos. Além da vitrine virtual e das duas lojas em Salvador, a realização das feiras oportuniza a exposição e o incremento das vendas desse importante segmento econômico em nosso estado”, destaca o titular da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), Davidson Magalhães. A iniciativa é do Governo do Estado, em parceria com Associação Fábrica Cultural.

A primeira edição itinerante da Feira Artesanato da Bahia vai estimular também a preservação dos contextos culturais que agregam e perpetuam histórias, tradições e valores de cada região. Durante o evento, o público terá a oportunidade de conhecer a origem das técnicas utilizadas pelos criadores, que destacam a identidade regional do artesanato. Os visitantes poderão adquirir os produtos artesanais apresentados diretamente pelos produtores, dialogar e interagir sobre a riqueza dos processos produtivos. Nos estandes, estará representado o artesanato local, do polo territorial e de cidades vizinhas.

Segundo Ângela Guimarães, coordenadora de Fomento ao Artesanato da Setre, as feiras foram um dos comércios que mais se prejudicou com a pandemia, por ter como uma de suas pernas a necessidade da circulação e do encontro entre as pessoas. Apesar disso, ainda conseguiram migrar para o meio digital. “As feiras dependem do contato entre as pessoas, então tivemos que migrar para o meio digital. Atividades são consequências das políticas publicas que desenvolvemos. Somos responsáveis por cadastrar e fazer a qualificação profissional dos artesãos, com a oferta de cursos digitais. A comercialização resulta disso, de um cadastro", explica.

Durante o ano e meio sem as feiras presenciais, os profissionais viviam de auxilio, de pequenas vendas e do digital. Agora, poderão voltar ao contato, com o encontro regional de artesãos e artesãs. “Esta é uma oportunidade de encontro e diálogo do poder público com o segmento, escuta de demandas e apresentação das iniciativas de fortalecimento do artesanato baiano durante este ano de 2021, num contexto de retomada das atividades presenciais", completa.

A diretora da Fábrica Cultural, Jaqueline Azevedo, explica que a Feira é uma das metas que a organização social deve cumprir como participante de uma licitação para a realização da Gestão do Artesanato da Bahia, uma pasta da Setre. "A Bahia não conhece a potência que é Maragogipinho, então queremos fomentar a comercialização, a articulação, o credenciamento, para levar a nova política de artesanato para o estado da Bahia".

Maragogipinho

Maior centro de produção artesanal de cerâmica da América Latina, Maragogipinho foi escolhido para abrir a primeira edição itinerante das Feiras Artesanato da Bahia. O distrito se destaca pela população composta, na maioria, de artesãs e artesãos ceramistas. A produção de peças grandes, as louças de barro, é conhecida pelos potes (porrões), talhas, boi-bilhas, panelas, vasos, pratos, corbélias, esculturas e moringas, entre outros. Entre as peças pequenas, o destaque fica para as de caráter decorativo.

Uma das características marcantes da cerâmica local são os desenhos de influências indígenas, geométricas e florais, criados pela pintura artesanal em tauá, pigmento natural de argila de aspecto vermelho, e tabatinga, de tom branco. Utilizada desde o século XVIII, a modelagem manual ganhou técnicas mais avançadas com a utilização de tornos manuais e elétricos e moldes.

Distante 71 km de Salvador pela BR-101, o famoso distrito de Aratuípe tem uma população aproximada de 3 mil habitantes (dados de 2010), a maioria composta por artesãos da cerâmica. As dezenas de olarias locais são responsáveis pela grande produção de cerâmica, uma herança familiar que atravessa gerações.

SERVIÇO

FEIRA ARTESANATO DA BAHIA – MARAGOGIPINHO

Data: 21 E 22 de agosto (sábado e domingo)

Local: Praça Da Matriz, Distrito De Maragogipinho

Horário: Das 10h às 18h

Entrada Franca

Confira os locais e as datas dos próximos dias: Lençóis (28 e 29/08), Jacobina (04 e 05/09), Vitória da Conquista (11 e 12/09), Cachoeira (17 e 18/09), Juazeiro (23 e 24/09) e Porto Seguro (02 e 03/10).

