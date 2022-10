Felipão recusa perdão de Galvão Bueno desde intriga por causa do 7 a 1

Se o 7 a 1 foi duro para os brasileiros, a situação também não foi nada boa para Luiz Felipe Scolari, o Felipão. Até os dias atuais, ele não conseguiu perdoar a atitude do apresentador Galvão Bueno e se negou a fazer parte da gravação de um documentário da vida profissional do locutor esportivo.

Segundo apurações do site Notícias da TV, o documentário, que será lançado no primeiro semestre de 2023, teria como objetivo tentar amenizar a inimizade entre os dois e a briga com o ex-jogador Zinho, outro que Galvão teve desavenças.

No documentário, caso Felipão aceitasse participar, o apresentador iria pedir desculpas por algum excesso que tenha cometido durante a transmissão da Copa de 2014, ano que o Brasil perdeu de lavada.

Antes da Copa da Rússia, Felipão comentou com o apresentador André Henning, no Esporte Interativo, sobre a mágoa com o global.