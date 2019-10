Felipe Garcia comemora sequência como titular do Vitória

Depois de um período difícil na Toca do Leão, o atacante Felipe Garcia parece ter caído nas graças do técnico Geninho. O camisa 7 foi titular nos últimos três jogos em que esteve disponível, e não parece ter a posição ameaçada.

Ele estará em campo no domingo (27), quando o Leão visita a Ponte Preta, em Campinas, pela 31ª rodada da Série B. O jogo é decisivo para evitar a volta à zona de rebaixamento - o rubro-negro está dois pontos à frente do Figueirense, 17º colocado.

"Estamos trabalhando mais do que nunca, todos os dias, para sair dessa situação. Sabemos do potencial do nosso elenco e que podemos bater de frente contra os adversários. Buscamos assimilar cada vez mais as instruções de Geninho para subir na tabela", disse o atacante ao CORREIO.

Felipe ficou três meses sem jogar por conta de lesão muscular numa coxa. Machucou-se no empate em 1x1 com o Atlético-GO no dia 26 de maio, pela 5ª rodada da Série B. Só retornou no dia 27 de agosto, pela 19ª rodada, quando o Leão empatou em 0x0 com o Coritiba.

Na época em que se machucou, o atacante era titular. Só recuperou o posto na derrota para o São Bento por 2x0, pela 23ª rodada, no dia 17 de setembro. Foi a última partida com Carlos Amadeu no comando.

Com Geninho, Felipe ganhou uma chance contra o Oeste, quando o Vitória ganhou por 3x1 - primeiro gol feito por ele. No triunfo por 3x1 sobre o Cuiabá, estava suspenso. No empate em 1x1 com o Criciúma e na derrota por 1x0 para o Londrina, foi titular. Foram os últimos quatro jogos do time.

"Individualmente, fico feliz pela sequência que venho tendo dentro de campo. Dou o meu máximo para ajudar o Vitória tanto no ataque quanto na defesa e espero corresponder às expectativas da torcida", comentou o atacante.

Ao todo, são 14 partidas pela Série B, sete como titular. Felipe Garcia marcou dois gols e deu uma assistência.