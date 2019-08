Felipe Melo é suspenso por quatro jogos por cotovelada em Lucca

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) determinou nesta sexta-feira (23) uma suspensão de quatro jogos ao volante Felipe Melo, do Palmeiras, por uma jogada na partida contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, no último dia 11. Os auditores do órgão determinaram a pena ao enquadrar o jogador no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata sobre agressão física. O clube vai recorrer.



Felipe Melo foi expulso na partida contra o Bahia após uma disputa com o atacante Lucca, do Bahia, no final do primeiro tempo. O árbitro mineiro Igor Junio Benevenuto aplicou o cartão vermelho por entender que o palmeirense usou o cotovelo ao subir para tentar uma cabeçada na bola. Benevenuto relatou na súmula a agressão. "(Foi expulso) por golpear com o braço, o rosto do seu adversário, com o uso de força excessiva, na disputa de bola. O atleta atingido necessitou de atendimento médico", escreveu.



No julgamento, realizado nesta sexta-feira de manhã no Rio de Janeiro, os auditores avaliaram se aplicariam a pena máxima prevista no artigo, de 12 jogos. Felipe Melo estava presente e durante o depoimento, negou ter sido maldoso e justificou que o lance foi fruto de uma grande intensidade para disputar a bola. O advogado do Palmeiras fez a defesa na mesma linha e, inclusive, tentou requalificar a denúncia para um artigo menos rigoroso.



Ao final da votação, Felipe Melo recebeu a punição mais leve prevista no artigo. O jogador já cumpriu uma partida de suspensão automática ao ser desfalque no empate por 1 a 1 contra o Grêmio, no último sábado. O volante deve cumprir a pena ao não ser escalado nos compromissos contra o Flamengo (no Rio de Janeiro), Goiás (em Goiânia) e Fluminense (no estádio Allianz Parque, em São Paulo).



Como a diretoria do Palmeiras promete recorrer, é possível que Felipe Melo atue em alguma dessas partidas sob um efeito suspensivo. A medida serve para interromper a aplicação da pena enquanto um novo julgamento não é realizado. No decorrer dessa espera o jogador pode entrar em campo normalmente pela equipe.



O jogador do Palmeiras também foi expulso recentemente por outra competição. Na última terça-feira, pela Copa Libertadores, Felipe Melo deixou o jogo mais cedo contra o Grêmio, em Porto Alegre, e terá de cumprir a suspensão automática na partida desta terça-feira contra a equipe gaúcha, no estádio do Pacaembu, em São Paulo.