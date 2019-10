Felipe Titto leva 15 pontos após ser mordido por seu cachorro: 'bom domingo'

O ator Felipe Titto passou por um apuro no fim de seu domingo (27). Após gravar alguns stories preparando a piscina para dar um mergulho, o ator, antes de cair na água, foi mordido na perna por seu cachorro da raça American Bully, chamado Thor. No Instagram, o artista mostrou o seu ferimento.

“Ó a presepada fim de domingo. Fui pular na piscina, o Thor tem meio que um trauma, ele não gosta que eu nade. E isso aqui foi o que eu coloquei para estancar o sangue [mostrando um pano]. Vou dividir com vocês esse primeiro momento. Fui pular e ele foi me segurar pelo tornozelo. E aí ele me mordeu na perna”, relatou Titto nos stories.

Após o registro, Felipe publicou um texto explicando o ocorrido e alertando os seguidores sobre imagens fortes [já que ele iria mostrar as suturas feitas no hospital]. “Agora na sequência do exato momento em que eu gravava o boomerang de um mergulho, e o Thor (meu American Bully) tentou me impedir de mergulhar com uma leve mordida no tornozelo! Bom domingo”, escreveu o ator.

Ferimentos causados por Thor (Foto: Reprodução)

Na unidade de saúde, Felipe também mostrou o momento em que estava o médico fazia a sutura do ferimento — (foram 15 pontos ao total). Em entrevista à revista Quem, Titto explicou: “O Thor é adotado, então não conheço todos os traumas dele, mas ele fica apavorado quando alguém entra na água. E ele tenta salvar mesmo. Foi o que aconteceu, quando ele me viu pular, tentou me puxar pelo tornozelo”, revelou.