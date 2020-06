Félix Jr defende permanência de Prates na Secretaria da Saúde de Salvador

O deputado federal e presidente do PDT na Bahia, Félix Mendonça Jr, defendeu nesta quarta-feira (3) que o secretário municipal de Saúde de Salvador, Leo Prates, deputaod licenciado, continue no cargo por conta dos esforços no combate à pandemia de covid-19. O prazo para desincompatibilização de quem quer se candidatar nas eleições municipais deste ano é esta quinta (4).

"Leo tem um papel fundamental no combate ao coronavírus e está ajudando a salvar vidas em Salvador", defende Félix Jr.

A permanência de Leo na pasta não necessariamente implica em desistir de uma possível candidatura à Prefeitura de Salvador. Inicialmente prevista para outubro, a eleição pode ser adiada. Félix Jr lembrou que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ainda vai decidir sobre o tema, que obviamente vai influenciar nos prazos de desincompatibilização.

"Apos conversar com o secretário Leo Prates e com todos os deputados estaduais e federais do partido, entendemos que essa é a melhor solução para este momento de crise na saúde", destaca.