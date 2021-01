Feminicida que matou por ciúmes é preso em Paulo Afonso

O autor do feminicídio de Rosane Carla da Silva, morta a golpes de facada, em maio de 2020, na cidade de Paulo Afonso, teve o mandado de prisão cumprido, na sexta-feira (23). Ele apresentou-se acompanhado de um advogado, na Delegacia Territorial (DT), da cidade, ao saber que estava sendo procurado.

A delegada Antônia Jane, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam/Paulo Afonso), que investigava o caso, informou que o criminoso assassinou a ex-namorada por não aceitar o fim do relacionamento do casal, marcado pelo ciúme excessivo do feminicida.

Rosane foi assassinada na presença das irmãs e da mãe, que tentou intervir para evitar a morte da filha. O criminoso fugiu do local após o fato e estava foragido. Durante a última semana, a polícia realizou diligências para capturá-lo e ao saber disso, o autor do crime decidiu entregar-se. Ele será encaminhado ao sistema prisional.