Feminicídio em Vila Laura: vizinhos revelam que enfermeira foi atacada com pedradas

Os vizinhos da técnica de enfermagem Simone Maria Santos, 49 anos, morta pelo marido na manhã desta segunda-feira (1), revelaram que a vítima foi agredida com pedradas por volta das 5h. Os barulhos, que puderam ser escutados a 100 metros de distância, chamaram a atenção do psicólogo de prenome Antônio, morador da localidade há mais de 20 anos.

"Eu costumo levantar muito cedo porque cuido de plantas. 5h da manhã eu ouvi uma coisa batendo e pensei 'essa hora será que já tem alguém trabalhando de pedreiro?'. Meu neto também ouviu o barulho, mas nunca pensei que era alguém que estava batendo de pedrada em outra pessoa. É muito triste", relatou, visivelmente abalado.

De acordo com moradores que preferiram não se identificar, Simone queria o fim do casamento e esse teria sido o fator que motivou o crime, uma vez que o marido não aceitava o término da relação. Antes de ir a óbito, a vítima teria ligado para o filho pedindo socorro. O jovem ligou para a polícia, mas não chegou a tempo de socorrer a mãe.

Considerada uma pessoa bastante reservada no bairro, a morte de Simone comoveu os vizinhos. "Ela era muito discreta, não ficava de bate-papo com ninguém. Nessa cultura que temos hoje em dia, é cada vez mais comum os vizinhos só se cumprimentarem com um bom dia. Também tem a violência que faz com que as pessoas não fiquem tanto na rua. É tudo muito triste", afirmou um morador.

Técnica de enfermagem, Simone trabalhava há 16 anos no Hospital Geral Roberto Santos, onde atuava na UTI pediátrica da unidade. Em nota, o hospital lamentou a perda da funcionária. "A direção do HGRS e colegas de trabalho lamentam a tragédia ocorrida com a técnica de enfermagem Simone Maria dos Santos, 51 anos, ao tempo em que expressam sentimentos de pesar a todos os amigos e familiares da técnica, que trabalhava no Hospital desde 2007", diz a nota da instituição. Colegas da técnica postaram mensagens nas redes sociais lamentando a perda.

O corpo de Simone chegou ao Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR) por volta de 11h30. Até às 16h, nenhum familiar foi até o local fazer reconhecimento. Ainda não há informações sobre o velório.

Crime

Em nota, a Polícia Militar informou que policiais militares da 58ª CIPM foram acionados pelo Cicom para averiguar uma denúncia de feminicídio e uma tentativa de suicídio. No local, os militares visualizaram o homem estendido ao chão, com várias lesões e sangramento.

Os militares mantiveram contato com o filho do indivíduo, que se deslocou para o edifício. O filho da vítima levou os policiais até o apartamento, onde a mulher foi encontrada ferida. Os policiais acionaram o Samu que realizou o atendimento médico, porém a vítima não resistiu.

Já o suspeito foi socorrido para o Hospital Geral do Estado, onde está custodiado e foi autuado por feminicídio. O Departamento de Polícia Técnica (PDT) foi acionado para fazer a remoção do corpo e a perícia no local do crime