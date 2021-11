Feminicídio: jovem é morta pelo namorado após briga por uso biquíni

Uma jovem de 19 anos vítima de um feminicídio pelo namorado, de 18, que a matou a tiros na cidade de Aparecida de Goiânia, em Goiás. De acordo com informações da Polícia Civil de Goiás (PCGO), a briga, que terminou com o assassinato da moça, foi motivada por ciúme excessivo do rapaz, que não a deixava usar biquíni.

Em entrevista ao portal Metrópoles, o delegado Hudson Benedetti, responsável pela apuração do caso, contou que jovem foi morta no dia 15 de novembro. Na data do crime, o casal estava em uma chácara, com familiares, e teria terminado o relacionamento após uma séria discussão.

“Conforme a investigação e confirmado por familiares que prestaram depoimento hoje (17), eles estavam em uma chácara e teriam discutido por ciúmes, o rapaz tinha um comportamento possessivo. Em razão disso, eles terminaram o relacionamento. Mais tarde, o jovem foi até a casa dela para tirar satisfações, já armado e, lá, familiares separaram a briga. Ele já havia feito alguns disparos”, disse o delegado à reportagem.

“No entanto, segundo os familiares, ela era muito submissa ao namorado e, não acreditando que ele a mataria, ela fez contato com ele e marcaram um encontro próximo à casa dela. Pelas imagens dá para ver que ela vai em direção ao carro e ele dispara. Foram cinco tiros, dois atingiram a cabeça e três o tórax. Ela morreu na hora”, completou o Benedetti.

Após matar a namorada, o jovem fugiu para a casa de um tio, onde foi preso. Benedetti afirma que o jovem deve responder pelos crimes de feminicídio, porte de arma e tráfico de drogas, já que a Polícia Militar encontrou 18 tabletes de maconha na residência do rapaz.