Feminicídio: mulher morre após ser espancada no Uruguai; companheiro é suspeito

Renata Caroline Paiva do Carmo, 29 anos, morreu após ser espancada na manhã desta sexta-feira (27), no bairro do Uruguai, em Salvador. Conforme a Polícia Civil (PC), o suspeito do feminicídio é o companheiro da vítima, Ubirajara de Santana Júnior. Ele fugiu após cometer o crime e está sendo procurado pela polícia.

Segundo a polícia, Renata chegou ainda viva no Hospital do Subúrbio, em Periperi, onde foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Ainda conforme a PC, não há mais detalhes sobre as circustâncias e nem sobre a motivação do crime.

A 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), que fica no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), investiga o feminicídio. Não há informações sobre o velório e sepultamento de Renata.