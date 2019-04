Fendi lança acessório sucessor da pochete e ela custa quase 6 mil reais

Aproveitando a volta da pochete ao vestuário, a Fendi resolveu inovar. A marca lançou a sucessora do acessório que nada mais é que uma espécie de cartucheira.

A belt bag pode ser usada como cinto e é bem prática e funcional. Ela tem lugar para o celular, ganchos para chaves e um compartimento chamado "secret", que pode ser usado como carteira.

As antenadas já podem comprar o acessório que está à venda no site oficial da marca em três cores: vermelho, verde e preto. O preço? Cada peça custa US$ 1.490, algo em torno de R$ 5.800.

Dá uma olhada na campanha do novo acessório da Fendi:

