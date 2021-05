Fenômeno com a criançada, Luccas Neto lança jogo para celular

Com quase 35 milhões de inscritos em seu canal no YouTube, o ator e youtuber Luccas Neto é um fenômeno. Agora, seus fãs vão poder se divertir com os personagens vistos nos vídeos de Luccas no primeiro jogo oficial dele para celular: o Aventureiros Run - a Máquina do Dr. MauMau. Deesenvolvido pelo Black River Studio, do Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia, o jogo está disponível desde a última terça-feira.

No jogo, desenvolvido no estilo das famosas corridas infinitas, o personagem Luccas descobre que o Dr. MauMau criou monstros que serão espalhados por toda a Netoland. Ele convida Gi para que, juntos, transformem-se nos heróis Aventureiro Azul, com o poder da Coragem, e na Aventureira Vermelha, com o superpoder do Amor, para salvar a terra dos inimigos. As batalhas com os monstros são desenvolvidas em três mundos, cada um deles com 12 fases: o Reino da Alegria; a Cidade dos Brinquedos e a Floresta do Perigo. Os jogadores têm de controlar o personagem com movimentos de pular, agachar, desviar e atacar, além de outras ações especiais disponíveis. O objetivo é completar as missões em cada fase e receber moedas. Há também fases de Desafios, com maior nível de dificuldade.

O jogo é voltado para crianças da faixa etária de 4 a 8 anos e está disponível nas lojas de aplicativos Android e iOS no valor de R$ 14,90. “O jogo está muito divertido e é super atrativo para crianças e para adultos também. Além disso, ele ajuda no desenvolvimento da percepção e dos movimentos dos jogadores. Amo jogos nesse formato endless runner e poder aliar isso ao universo dos Aventureiros é mais um sonho se concretizando”, afirmou Luccas.