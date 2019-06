Feriadão: fluxo de veículos na BR-324 tem aumento de 70% nesta terça-feira

Quem preferiu voltar para casa após o feriadão achando que encontraria as estradas tranquilas, se deparou com um longo engarrafamento na BR-324, que liga Feira de Santana a Salvador, na manhã desta terça-feira (25). Por dia, circulam 35 mil veículos na via, segundo informações da concessionária Viabahia. A estimativa da Polícia Rodoviária Federal (PRF) é que o fluxo nesta manhã teve um aumento de 70%, quando comparado aos dias normais. A PRF informou ainda que o fluxo é intenso, lento, mas que está fluindo.

Os maiores engarrafamentos são encontrados perto de Amélia Rodrigues, na região de Simões Filho e na chegada a Salvador, o que leva os veículos a trafegarem com velocidade reduzida. A estimativa da ViaBahia era de que mais de 1 milhão de veículos circulassem pelas rodovias durante o período do feriadão de Corpus Christi e São João.

Para otimizar a fluidez do tráfego nas praças de pedágio, a Viabahia está trabalhando com “papas-filas”, pessoas treinadas que ficam distribuídas na área das praças antecipando o processo de cobrança nas cabines através da venda de cupons. Esta equipe extra atua somente na BR-324.