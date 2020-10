Feriadão teve queda de 45% no número de acidentes nas rodovias baianas

O número de acidentes nas rodovias baianas caíram praticamente pela metade neste feriadão de 12 de outubro, quando se comemora o Dia das Crianças e o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. O comparativo é com a mesma data no ano passado.

Os dados são da Operação Nossa Senhora Aparecida 2020, realizada por equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e das três Companhias Independentes de Polícia Rodoviária (CIPRv).

Este ano ano foram registraram 11 acidentes, que resultaram em cinco vítimas com ferimentos leves, três feridas gravemente e quatro vítimas fatais. Além da redução no número de acidentes em 45%, houve uma redução de 20% no número de vítimas fatais, 70% no número de vítimas em estado grave e 64% naquelas com ferimentos leves.

A operação resultou ainda na abordagem de 3.039 pessoas e 2.293 veículos, sendo que 607 foram autuados, 44 removidos e 657 autos extraídos. Ao todo, foram recolhidas 11 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) e cinco Certidões de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV), e 82 veículos foram flagrados eletronicamente através de radar por excesso de velocidade.