Feriados de São João e Dois de Julho são antecipados na Bahia para conter a covid-19

Salvador e outros oito municípios baianos terão feriados antecipados na próxima semana. A medida foi anunciada nesta sexta-feira (22) numa entrevista em conjunto dada pelo Governador do Estado, Rui Costa, e pelo Prefeito de Salvador, ACM Neto. A medida é mais uma tentativa do poder público para estimular o isolamento social e reduzir a taxa de transmissão do coronavírus no estado, que atualmente gira em torno de 5%.

Os outros municípios são Lauro de Freitas, Ipiaú, Ilhéus, Itabuna, Candeias e Camaçari. Segundo Rui Costa, o critério para definir quais municípios terão essas antecipações é o número de casos confirmados de covid-19. Todos que têm a partir de 100 infectados entraram na lista.

Ao todo, serão 5 dias de feriados. O Governo do Estado antecipou o São João (24 de junho) para segunda-feira (25)

e a Independência da Bahia (2 de Julho) para a próxima terça (26). A Prefeitura de Salvador, por sua vez, antecipou o feriado de Conceição da Praia (8 de dezembro) para a quarta-feira (27) da semana que vem. Prefeitura de Salvador e Governo do Estado da Bahia assinarão um decreto conjunto 'tornando feriado' a quinta e a sexta-feira.

De acordo com Rui Costa, a prática será semelhante nos outros municípios do estado.

Com isso, serão 5 dias sem o funcionamento de atividades não-essenciais. As exceções são serviços de saúde essenciais e supermercados poderão funcionar normalmente. As agências bancárias, por sua vez, só abrem na quinta e sexta.

ACM Neto afirmou que essa medida vem como uma forma de também cuidar da economia, já que é mais vantajoso para que os patrões fechem agora e tenham a possibilidade de fazer reposição nas datas originais dos feriados.

"É desejo nosso que a partir de junho alguma atividades sejam retomadas. Entendo que essa decisão é fundamental para dar uma queda maior na taxa de transmissão e com isso abreviar o retorno das atividades, aproximar esse recomeço, essa retomada, quem sabe a partir de junho. Nos preocupamos em reduzir ao máximo o impacto econômico", disse.

O Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) na última quinta (21) aponta que a Bahia tem 11.941 diagnósticos de covid-19, com 376 óbitos notificados.

Os casos confirmados aconteceram em 230 cidades do estado, com maior proporção em Salvador (64,61%). Os municípios com os maiores coeficientes de incidência por 1.000.000 habitantes foram Uruçuca (3.752,62), Itabuna (3.151,63), Ipiaú (2.833,91), Ilhéus (2.575,05) e Salvador (2.395,25).

Veja como ficam as datas:

Feriados estaduais: segunda (25 de maio) e terça (26)

Feriado municipal em Salvador: quarta (27)

Decreto simultâneo entre Estado e prefeituras: quinta (28) e sexta (29).

*com supervisão do subeditor João Gabriel Galdea