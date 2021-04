Férias de Bolsonaro durante a pandemia custaram R$ 2,4 mi aos cofres públicos

As férias do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em Santa Catarina e no Guarujá (SP) custaram aos cofres públicos um total de R$ 2.452.586,11. As informações foram divulgadas em ofícios recebidos pelo deputado federal Elias Vaz (PSB/GO).

“É um tapa na cara do brasileiro. Em plena pandemia, quando o Brasil registrava quase 200 mil mortes, o presidente torrava o dinheiro do povo com passeios. Enquanto isso, falta comida no prato de milhares de cidadãos atingidos em cheio pela crise”, disse o parlamentar.

Os dados foram detalhados pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e chegaram ao deputado depois de quase três meses da apresentação dos requerimentos.

As despesas incluem locomoção terrestre, aquática e aérea do presidente, da família, de convidados e da equipe de profissionais que os acompanharam, além de passagens aéreas, diárias e despesas com cartão corporativo.