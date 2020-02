Fernandão atuará pelo time de transição do Bahia no estadual

O atacante Fernandão vai jogar a próxima partida pelo time de aspirantes do Bahia. Será domingo (2), contra o Jacuipense, às 16h, em Pituaçu. O duelo é válido pela quarta rodada do Campeonato Baiano.

Segundo a assessoria de comunicação do tricolor, a ida para o time de transição foi um pedido do próprio centroavante, que não tem tido espaço como titular na equipe principal, comandada por Roger Machado. O centroavante titular é Gilberto.

"O jogador pediu para atuar. Nós conversamos com as duas comissões e entendemos que será benéfico para o atleta. É uma forma dele ganhar ritmo e estar mais preparado para os próximos jogos", explicou o diretor de futebol do clube, Diego Cerri.

O Bahia tem disputado o Campeonato Baiano com o time de aspirantes, comandado por Dado Cavalcanti. Até o momento, venceu duas partidas (contra Vitória da Conquista e Bahia de Feira) e empatou com a Juazeirense, na estreia. O tricolor lidera o estadual com sete pontos.

Fernandão participou das duas partidas da equipe principal do Bahia, ambas pela Copa do Nordeste, contra Santa Cruz e Imperatriz. Entrou sempre nos minutos finais. Ao todo, ficou 33 minutos em campo.

O outro reforço de Dado Cavalcanti é o retorno do goleiro Fernando, que estava no time principal para cobrir o desfalque de Douglas contra o Imperatriz na última terça-feira (28).

A equipe realizou o último treino tático na manhã deste sábado (1º) e logo em seguida iniciou o período de concentração.