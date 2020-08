Fernandão busca redenção em final para 'virar' ídolo do Bahia

Quando a bola rolar para Bahia x Ceará, neste sábado (1º), às 16, no estádio de Pituaçu, um jogador tricolor vai ter a chance para firmar de vez o nome da história do clube. Com a ausência de Gilberto, fora de ação após sofrer um estiramento no ligamento do joelho, Fernandão vai ser a principal referência do ataque nas duas partidas da final da Copa do Nordeste.

É do camisa 20 a missão de fazer os gols que o Bahia precisa para ficar com o título e chegar ao tetracampeonato. Mais do que isso, Fernandão sabe que é a oportunidade para retribuir pela esperança que foi depositada nele.

“Fiz muita reflexão. Uma dessas é poder conquistar mais títulos. Vejo muitas pessoas mandando mensagem, falando 'ídolo, ídolo'. Não me considero ídolo. Um Campeonato Baiano não é o suficiente para se tornar ídolo. Posso considerar a partir de uma Copa do Nordeste, uma Sul-Americana. Objetivo maior para me tornar ídolo é levar o time a uma Libertadores', disse Fernandão durante entrevista na Cidade Tricolor.

A reflexão tem um motivo e está condicionada ao seu rendimento. Na primeira passagem pelo Bahia, em 2013, o atacante conseguiu algo que poucos jogadores conseguem: a idolatria da torcida.

Os 15 gols marcados no Brasileirão daquele ano ajudaram o tricolor a se manter na primeira divisão em uma temporada conturbada após intervenção judicial na diretoria executiva. O contexto e a boa fase ajudaram Fernandão a cair nas graças do torcedor.

O jogador deixou o clube para fazer fama na Turquia, mas manteve vivo o sonho do retorno. Em 2019 ele foi realizado, com direito a um alto investimento do Bahia e recepção com festa por uma multidão no aeroporto. Em campo, o retorno técnico ainda não aconteceu.

Desde que voltou, o centroavante esteve em campo em 59 partidas e marcou 15 gols, com raros momentos de brilho. Consciente de que precisa dar a volta por cima, Fernandão aproveitou a parada forçada nos campeonatos por causa da pandemia do novo coronavírus para perder peso e impressionou pela condição física.

Na retomada, ele já anotou dois gols em três jogos, mas o próprio atacante reconheceu que o rendimento, mais uma vez, esteve abaixo do esperado. "Feliz pelo gol, poder ajudar a equipe, mas triste pela minha atuação, poderia ser melhor, paciência”, analisou no dia da goleada por 4x1 contra o Náutico, na última rodada da fase de grupos. Também deixou o dele contra o Botafogo-PB, pelas quartas de final.

Hoje, Fernandão terá mais uma chance para provar que merece o carinho recebido da torcida e dar um passo importante para, segundo o critério adotado por ele mesmo, se tornar um ídolo do Bahia de verdade.