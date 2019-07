Fernando fala de fim de namoro com Maiara: 'Não por falta de amor'

O cantor Fernando Zor falou nesta terça-feira (30) sobre o fim do namoro com a cantora Maiara. O relacionamento de quase cinco meses chegou ao fim no último domingo (28).

"O namoro chegou a fim não por falta de amor. Tivemos uma crise que desgastou e optamos por agora cada um ter um tempo pra si. Quero muito o bem dela e sei que isso é recíproco", disse o artista, através da assessoria.

Os cantores assumiram namoro em março. Em maio, Fernando preparou uma festa surpresa com vários passarinhos de papel para fazer o pedido oficial de namoro.

No domingo, os dois pararam de se seguir nas redes sociais e a cantora apagou fotos do casal no seu perfil do Instagram. Fãs começaram a perceber que algo não estava certo. Ontem, a assessoria de Maiara negou o término, mas confirmou hoje que os dois não estão mais juntos.

Em junho, já havia sinal de crise entre os dois. Fernando publicou uma foto em que aparecia sozinho. "A felicidade é algo entre a liberdade e a segurança", escreveu na legenda. Maiara desativou o Instagram em seguida.

Ela voltou depois, falando que teve um "momento de loucura". "Tenho um problema com opinião alheia. Não dou conta de ficar ouvindo m... demais. Sou daquelas que quando não estou me sentindo bem no lugar eu vazo", explicou na época.