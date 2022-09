Ferreira Costa abre 80 vagas de emprego temporário para o fim de ano

A Ferreira Costa abre 80 vagas de emprego para a unidade da Avenida Paralela. As vagas são temporárias e têm como objetivo preencher o quadro de funcionários que vão atuar neste fim de ano, período de liquidações e datas importantes, como Dia das Crianças, Black Friday, Natal e ano novo. Para ocupar as vagas de montador automotivo, auxiliar de depósito (carga e descarga), caixa, apoio de caixa, auxiliar de prevenção de perdas e atendente, o candidato precisa cadastrar o currículo no link https://carreiras.ferreiracosta.com.

Os requisitos para montador automotivo são Ensino Médio completo, habilitação B e conhecimento de alinhamento, balanceamento, suspensão, freio e direção. Para as demais funções, são necessários Ensino Médio completo, boa comunicação e facilidade de trabalhar em equipe. Não é exigida experiência para as funções de caixa e apoio de caixa. Todas a vagas estão disponíveis também para Pessoas Com Deficiência (PCD).

Os inscritos no site da Ferreira Costa vão passar pelo processo seletivo que inclui testes comportamentais, entrevista com o time de Recrutamento e Seleção, entrevista com a liderança e feedbacks. A Ferreira Costa é o maior Home Center do Nordeste, com itens de construção, para casa e decoração. São 138 anos de história, presente nos estados de Pernambuco, Bahia, Sergipe, Paraíba e Rio Grande do Norte.