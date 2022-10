Ferreira Costa demite funcionária que afirmou ''fazer de tudo'' para demitir petistas

A Ferreira Costa comunicou, no final da noite dessa terça-feira (4), o desligamento da funcionária que fez publicação afirmando que iria "fazer de tudo" para que petistas fossem demitidos da empresa.

"Houve uma postagem de uma colaboradora em sua rede social pessoal, que não dialoga com nossos valores. Informamos que a referida colaboradora não faz mais parte do quadro da empresa", afirma a Ferreira Costa.

A publicação foi compartilhada pela página do Recife Ordinário no Instagram, que recebeu denúncias de seguidores sobre o comportamento da mulher. Até a publicação desta matéria, já havia mais de 7 mil comentários sobre o assunto, muitos cobrando uma posição da Ferreira Costa.

Em sua publicação, a mulher, que seria coordenadora de Recursos Humanos (RH), critica a quantidade de votos recebidos por Lula (PT) no primeiro turno das eleições 2022.

"Esse é o Brasil. Primeira vez que um ladrão comprovado assume a Presidência. Não quero ninguém me pedindo emprego. Vão pedir ao Lula. Se tiver demissão em massa, vou fazer de tudo para começar pelos petistas. Aguardem", a mulher conclui o texto dizendo que sua bandeira "jamais será vermelha" e pedindo que Deus abençoe as famílias de bem e as empresas.

A Ferreira Costa, afirmou, ainda, que não compactua com atitudes ofensivas ou discriminatórias. "Nosso trabalho é sempre regido pela Ética, Respeito e Valorização de todos os que fazem parte da empresa."