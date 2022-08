Ferreira Costa dos Barris vai gerar 1,1 mil vagas de emprego, diz grupo

Uma nova loja da Ferreira Costa será instalada em Salvador, com previsão de geração de 1.150 mil empregos - 700 diretos e 450 indiretos, segundo o grupo.

Nesta sexta-feira (19), o Grupo Ferreira Costa e o Banco do Nordeste (BNB) assinam o contrato de financiamento para instalação desse que vai ser o segundo empreendimento da empresa na Bahia. A assinatura do financiamento será no canteiro de obras do Home Center Ferreira Costa, na Avenida Vale dos Barris, no Barris.

O grupo já possui uma unidade em Salvador, na Avenida Paralela. A nova loja terá 11 mil metros quadrados de área.