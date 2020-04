Ferries e lanchas terão de reduzir capacidade das embarcações para 50% 

A partir desta segunda-feira (6), as travessias via Ferry-Boat, para Itaparica, e Lanchas, para Vera Cruz, deverão levar apenas metade da capacidade de passageiros e veículos.

A redução para 50% é uma resolução da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), que será publicada no Diário Oficial do Estado deste sábado (4).

No dia 20 de março, o Governo do Estado já havia decretado a redução de 30% das capacidades das embarcações. A medida foi endurecida para reduzir ainda mais a possibilidade de aglomerações e, consequentemente, tentar dar um freio na disseminação do novo coronavírus.

Outro objetivo é fazer com que veranistas que têm realizado a travessia com frequência parem de quebrar o isolamento social.

Os sistemas já estão operando com horários reduzidos e suspensão total dos serviços durante os finais de semana e feriados. Além disso, o Governo da Bahia decretou que não haverá funcionamento do ferry na Semana Santa, entre quinta-feira (9) e domingo (12).