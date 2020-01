Ferrugem é criticado ao postar foto apoiando pé em quadro de exposição em Salvador

O cantor Ferrugem foi criticado depois de postar uma foto em que aparece apoiando o pé na estrutura de um quadro de uma exposição de fotos de mulheres com deficiência física.

A exposição está funcionando no Aeroporto de Salvador. Na terça (7), Ferrugem fez um post com duas fotos no local. Na segunda, ele aparece se apoiando na estrutura.

"Achei bem merda como tratou a exposição de arte, principalmente sendo ela de mulheres com deficiência, cagou lindamente", criticou um internauta. "Qual a necessidade de colocar o pé sujo na bancada da esposição?", quis saber outro. "Desnecessário amarrar o cadarço dessa maneira em uma exposição, poderia ao menos ter respeito com o trabalho do próximo", comentou um terceiro.

Ferrugem respondeu uma das críticas. "Total falta do que fazer de sua parte, não acha? Mais amor gente! Tudo vocês querem polemizar, quanta chatice", comentou. "Me diga quantas pessoas ajudou em 2019 e quantas pretende ajudar em 2020. Isso me interessa, sua opinião, guarde", acrescentou.

Mas a internauta rebateu afirmando que é uma liderança do movimento e criticando o posicionamento de Ferrugem. "Estou na linha de frente de pencas de projetos que sim ajudam e impulsionam pessoas. Hoje mulheres diversas olham pro meu corpo e podem se sentir contempladas. Ao contrário de ti, eu não uso de apoio de pé suas histórias, eu as exalto. Vem conhecer o mundo do lado de cá. Eu faço questão de te apresentar", diz.

Ferrugem acabou se desculpando. "Me desculpo pela atitude! Embora sem intenção alguma de ofender ou diminuir a causa e tão pouco a imagem das mulheres trans e PCD, sei que ficou chateada. E reforço para você o quanto acredito nas lutas de cada um e, reafirmo, também: não houve qualquer intenção, nesta imagem, de menosprezar a arte exposta", diz em um dos comentários.