Ferry-boat aumenta para 100% capacidade para carros 

O sistema Ferry-boat aumentou a capacidade de atendimento para carros e veículos de 75% para 100%, na manhã de hoje (4), conforme resolução publicada pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba). A autorização para pedestres ainda continua em 75% da capacidade de cada ferry.

Segundo a empresa Internacional Travessias Salvador (ITS), estão em operação os ferries: Zumbi dos Palmares, Rio Paraguaçu, Pinheiro e Ivete Sangalo, com saídas nos horários regulares (de hora em hora). Por conta da pandemia da covid-19, não é possível comprar a passagem com hora marcada. O uso de máscara pelos passageiros continua obrigatório.

A ITS mantém algumas das medidas adotadas neste momento de pandemia, como a venda de apenas uma passagem por pessoa, instalação de suportes de álcool em gel nas embarcações e salões de embarque dos terminais São Joaquim e Bom Despacho, além da higienização e desinfecção de todos os ferries em trânsito, diariamente.

A compra dos bilhetes para pedestres e dos veículos são adquiridas em ambos os terminais, com pagamento em dinheiro, cartões de crédito ou débito.

Para mais informações, a administradora disponibiliza o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) através do número 0800 028 2723, ou através do e-mail demandastravessias@sollobrasil.com.br

