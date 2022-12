Ferry-boat e Rodoviária registram movimento intenso nesta quinta-feira (29)

O Ferry-boat e o Terminal Rodoviário de Salvador tiveram movimentação intensa nesta quinta-feira (29). A saída de pessoas da capital rumo a destinos do interior baiano e da região metropolitana para curtir o Ano Novo começou cedo. Às 5h30, o encarregado operacional, de prenome Adelson, 45, chegou na fila para embarcar no transporte marítimo com seu veículo. Naquele horário, a fila já estava nas imediações da Calçada.

"O meu embarque só veio a acontecer às 13h. Eu fiquei indignado. Além de esperar mais de sete horas, ainda procurei informações e eles [funcionários] ficaram de deboche. Cadê a responsabilidade que ninguém tem?", questionou.

O Ferry-boat, que tem operação especial de fim de ano até o dia 9 de janeiro, está funcionando com saídas regulares de hora em hora (de segunda a sábado das 5h às 22h30; e aos domingos e feriados, das 6h às 23h30). A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) estima que cerca de 10 mil pessoas embarquem no terminal todos os dias até o primeiro dia do ano. Para os pedestres, a demora tem sido menor, mas aqueles que viajam em veículos estão aguardando em média três horas.

A intensidade do fluxo também ocorre nas rodovias. A expectativa é de que 145 mil passageiros passem pelo Terminal Rodoviário de Salvador com destino ao interior do estado. Entre os dias 27 e 30 de dezembro, a Agerba afirmou que foram ofertados 18 horários extras além dos 540 regulares e que, caso seja necessário, as empresas poderão protocolar novos pedidos.

Os destinos mais procurados nas rodovias são Feira de Santana, Cachoeira, Santo Antônio de Jesus, cidades do Litoral Norte e do Sul da Bahia, como Ilhéus, Porto Seguro, Itacaré, Eunápolis e Itabuna.