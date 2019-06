Ferry-boat, ônibus ou carro? Veja esquemas especiais para quem vai viajar no São João

A folga de São João este ano será ainda maior. Com o feriado de Corpus Christi nesta quinta-feira (20), muita gente deve emendar e aproveitar para curtir mais dias de festa ou descanso até o final dos festejos juninos. Só no sistema ferry-boat, a expectativa é de que circulem 21 mil veículos e 143 mil passageiros nos dois terminais que ligam Salvador e Itaparica.

Para suportar a alta demanda, uma operação especial para a travessia será iniciada a partir desta quarta-feira (19). O sistema vai operar sem parar, de 4h de quarta até 23h30 de sexta-feira (21), a partir do Terminal São Joaquim; e novamente de 4h de segunda-feira (24) até 23h30 de terça (25), a partir do Terminal Bom Despacho.

O número de embarcações em viagem a cada momento será definida de acordo com a demanda e com a realização de manutenção regular obrigatória. Além das saídas nos horários regulares, de hora em hora, viagens extras irão ocorrer sempre que a demanda aumentar, tendo, na maior parte do tempo, saídas a cada 30 minutos.

Para o período, foram disponibilizados, ainda, 600 vagas extras para os horários alternativos (madrugada) que, somadas ao atendimento nos horários regulares, totalizam 6.640 vagas de hora marcada. A venda deste serviço é feita exclusivamente pela internet, através do site www.internacionaltravessias.com.br.

Os horários marcados entre os dias 19 e 22, no entanto, já estão esgotados, segundo informou a concessionária que administra o sistema ferry-boat.

Estradas

Para quem vai sair da capital de ônibus ou de carro, haverá também um esquema especial: a segurança será reforçada nas estradas federais que cortam a Bahia. A previsão é que mais de 1 milhão de veículos circulem pelas rodovias durante o período.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizará a Operação Festejos Juninos 2019 a partir da próxima quinta-feira (20) e segue até as 23h59 de terça-feira (25). Este ano, haverá uma nova tecnologia que permitirá que a polícia flagre infrações a até 15 metros de distância.

O objetivo da operação é oferecer reforço concentrado no policiamento preventivo em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade.

Segundo informações da PRF, os horários de maior fluxo de veículos nas estradas deve ser na quarta-feira (19), a partir das 16h, e na sexta-feira (21), de 15h em diante. No retorno, os dias de maior intensidade são segunda-feira (24), a partir das 14h, e terça-feira (25), a partir das 8h.

O uso obrigatório de cinto de segurança e capacete serão fiscalizados, assim como as condições de conservação das motocicletas e carros.

A VIABAHIA Concessionária de Rodovias S/A, em parceria com a PRF e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), divulgou os trechos que precisam de maior atenção dos motoristas nesse período junino.

Este ano, os usuários poderão saber as condições da rodovia em tempo real, através do aplicativo “viabahia” ou pelo Twitter (@viabahia_sa).

Veja os trechos:

Na BR-324 - RODOVIA ENG° VASCO FILHO

Entre os quilômetros 518 e 543 – atenção às rotatórias, reduza a velocidade;

Entre os quilômetros 566 ao 574 – trecho com aclives e declives.



Na BR-116 - RODOVIA SANTOS DUMONT

Entre os quilômetros 446 e 452 – trecho em obras de duplicação;

Entre os quilômetros 459 e 466 – trecho em obras de duplicação;

Entre os quilômetros 545 e 600 – trecho de serra, atenção às curvas e ultrapassagens proibidas ou inseguras;

Entre os quilômetros 600 e 639 – perímetro urbano de Jaguaquara do Km 628 ao 638;

Entre os quilômetros 639 e 648 – trecho de serra, atenção às curvas e ultrapassagens proibidas ou inseguras;

Entre os quilômetros 569 e 579 – perímetro urbano de Jequié, atenção;

Entre os quilômetros 710 e 740 – trecho de serra, atenção às curvas e ultrapassagens proibidas ou inseguras;

Entre os quilômetros 740 e 750 e entre os quilômetros 773 e 780 – perímetro urbano, atenção;

Entre os quilômetros 808 e 818 – perímetro urbano, atenção;

Entre os quilômetros 828 e 830 – perímetro urbano, atenção;

Entre os quilômetros 830 e 900 – reduzir velocidade, cuidado com ultrapassagens proibidas ou inseguras;

Entre os quilômetros 900 e 912 – perímetro urbano de Cândido Sales, atenção;

Entre os quilômetros 912 e 933 – reduza a velocidade, cuidado com ultrapassagens proibidas ou inseguras.

A concessionária informou ainda que não haverá obras que interditem as faixas de rolamento nem os acostamentos da BR-324 – rodovia Eng° Vasco Filho e da BR-116 – rodovia Santos Dumont, no período entre quarta-feira (19) a terça (26).

Já nas estradas estaduais, a operação montada pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) terá os detalhes divulgados na próxima quarta-feira (19), segundo informou a assessoria.

Dicas para uma viagem segura

Cuidado com as crianças – usar sempre as travas de portas e janelas e transportá-las na cadeirinha apropriada para cada idade. Seu uso é obrigatório;

Respeitar a sinalização das vias e manter a velocidade permitida e compatível com o fluxo geral dos veículos;

Respeitar as leis de trânsito, evitando imprudências;

Ultrapassar com segurança e apenas nos locais permitidos;

Diminuir a velocidade em trechos urbanos;

Não ingerir bebidas alcoólicas se for dirigir;

Nas paradas para alimentação, preferir refeições leves;

Manter a distância segura dos veículos à frente;

Em caso de chuva ou baixa visibilidade, reduzir a velocidade;

Trafegar com os faróis acesos, mesmo durante o dia;

Lembre-se: carros levam pessoas.

Salvador

Quem não for viajar e resolver curtir os festejos juninos em Salvador também contará com uma operação especial para chegar à festa no Pelourinho. A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) vai estender o horário de oito linhas de ônibus e do Elevador Lacerda no período do São João para atender à população que irá frequentar a região. A partir desta quinta-feira (20) até segunda-feira (24), linhas com itinerários em diversos pontos da cidade terão o atendimento ampliado até as 2h da manhã.

Além disso, o Elevador Lacerda vai funcionar sem parar, das 18h da sexta-feira (21) até as 6h da manhã de segunda (24). A Semob informa que, durante esses três dias, o elevador vai operar gratuitamente.

Abaixo, linhas que vão prolongar o atendimento até as 2h:

CÓDIGO LINHA

1001 Aeroporto – Pça da Sé

1034 Parque São Cristovão - Barroquinha

0416 IAPI/França – Campo Grande

1321 São Marcos - Barroquinha

0201 Ribeira/Bonfim – Campo Grande

1533 Fazenda Coutos - Lapa

1602 Alto de Coutos - Lapa

1606 Paripe – Bxa dos Sapateiros/Barroquinha



Linhas do STEC que terão itinerário prolongado até as 2h

Código Linha

L101 Base Naval

L107 Base Naval

L108 Vista Alegre

L111 Lobato

L402 Alto do Cruzeiro

L403 Rio Sena

L409 Fazenda Coutos

L411 Vista Alegre

L412 Base Naval

*Com supervisão da subeditora Fernanda Varela