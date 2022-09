Ferry-boat terá mudança em horário das saídas das embarcações; veja

As viagens do sistema Ferry-Boat vão sofrer alterações em seus horários. As mudanças ocorrem nas saídas das embarcações às terças, quartas e quintas-feiras.

De acordo com a Internacional Travessias Salvador (ITS), administradora do transporte, nesses dias, as travessias passarão a ocorrer de hora em hora, das 5h às 9h da manhã. Em seguida, os horários passam a ser os de 10h30, 12h, 13h30 e 15h, voltando à normalidade, de hora em hora, das 16h até as 23h. Assim, os horários de travessia, nesses dias, em São Joaquim e Bom Despacho, são: 5h, 6h, 7h, 8h, 9h, 10h30, 12h, 13h30, 15h, 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, 21h, 22h e 23h.

Essas mudanças não vão ocorrer nas segundas e sextas-feiras, nem nos fins de semana. Além disso, a alteração também não afeta as datas que são véspera de feriado, dias de feriado, nem no dia seguinte ao feriado.

A alteração na grade de horário segue até 31 de outubro.

Nesta sexta-feira os ferries à disposição da operação são: Zumbi dos Palmares, Ivete Sangalo, Rio Paraguaçu, Dorival Caymmi e Maria Bethânia.