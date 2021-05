Ferry-boat terá serviço suspenso no sábado (29) e domingo (30)

A Internacional Travessias Salvador (ITS), administradora do sistema ferry-boat, informou nesta segunda-feira (24) que o serviço segue funcionando das 05h30 às 21h30, até quinta (27), mas, em em atendimento ao decreto governamental nº 20.481, de 23 de maio de 2021, não haverá funcionamento nos dias 29 e 30 de maio, próximos sábado e domingo.

Segundo a assessoria da concessionária, de segunda a sexta-feira, as saídas a partir do Terminal São Joaquim são: 05h30, 6h, 8h, 10h, 11h, 12h, 14h, 16h, 17h, 18h, 19h30, 20h30 e 21h30; e a partir do Terminal Bom Despacho, 05h30, 6h, 8h, 9h, 10h, 12h, 13h, 14h, 16h, 17h, 18h, 19h30, 20h30 e 21h30.

Nesta segunda, os ferries à disposição da operação são: Zumbi dos Palmares, Pinheiro, Rio Paraguaçu, Anna Nery e Ivete Sangalo. O movimento é intenso para veículos e tranquilo para pedestres no terminal Bom Despacho. Em São Joaquim, o fluxo é tranquilo para veículos e pedestres.

"Seguem obrigatórios o uso de máscara pelos passageiros e a autorização para embarque equivalente a 75% da capacidade de lotação dos barcos para pedestres, conforme resolução da agência reguladora, que prevê, também, o atendimento aos veículos correspondente à capacidade total de cada embarcação. Os passageiros recebem orientações sobre os protocolos referentes a esse período de pandemia na hora da compra da passagem, através do sistema de rádio e tv dos terminais e embarcações, e por meio de cartazes expostos nesses ambientes", alerta a empresa.

Prevenção

A ITS explica que, como medida de prevenção, estão à venda apenas uma passagem por pessoa. Houve também instalação de suportes de álcool em gel nas embarcações e salões de embarque dos terminais São Joaquim e Bom Despacho (reabastecidos regularmente), além da higienização e desinfecção de todos os ferries em trânsito, bem como das instalações dos dois terminais (realizadas diariamente).

Hora Marcada

Clientes com passagens de Hora Marcada atingidos pelos decretos poderão reagendar as suas passagens.

A empresa também lançou um novo canal de atendimento ao cliente. Trata-se do e-mail: demandas@internacionaltravessias.com.br, usado para tirar dúvidas, fazer sugestões ou reclamações sobre o sistema.

O usuário também pode entrar em contato através do telefone (71) 3103-2050. "A concessionária mantém seu compromisso de ouvir o usuário e atendê-lo da melhor forma possível, sempre com o objetivo de melhorar cada vez mais os serviços prestados", conclui a ITS.