Ferry-boats têm funcionamento interrompido no sábado e domingo

Quem precisa ir de Salvador para a Ilha de Itaparica nesse final de semana vai ter que ‘adiantar o lado’. É que o sistema ferry-boat vai funcionar apenas até às 19h30 dessa sexta-feira (9). No sábado e domingo, segundo o decreto do Governo Estadual, esse meio de transporte será interrompido, retornando apenas na segunda-feira (12), às 5h30. Essa é mais uma decisão que visa combater a disseminação do coronavírus no estado.

Ao contrário dos ferry-boats, a travessia marítima do Sistema Salvador-Mar Grande, que opera através de lanchas, vai continuar funcionando no final de semana, caso as condições climáticas permitam. As lanchas saem sempre de meia em meia hora a partir das 5h do Terminal de Vera Cruz e a partir das 6h30 do Terminal Náutico, em Salvador. O último horário saindo de Mar Grande será às 18h, e de Salvador às 19h.

Já o sistema de ferry opera de segunda a sexta-feira com as saídas do Terminal de São Joaquim nos seguintes horários: 5h30, 6h, 8h, 10h, 11h, 12h, 14h, 16h, 17h, 18h e 19h30. No Terminal Bom Despacho, a saída está marcada para: 05:30h, 6h, 8h, 9h, 10h, 12h, 13h, 14h, 16h, 17h, 18h e 19:30h. Segundo a Argeba, a grade de horários permanecerá assim enquanto durar a restrição de locomoção noturna e o funcionamento apenas de serviços essenciais determinados pelos decretos estaduais.

Seguem obrigatórios o uso de máscara pelos passageiros e a autorização para embarque equivalente a 75% da capacidade de lotação dos barcos para pedestres, conforme resolução da agência reguladora, que prevê, também, o atendimento aos veículos correspondente à capacidade total de cada embarcação. Ainda segundo a Agerba, os passageiros recebem orientações sobre os protocolos referentes a esse período de pandemia na hora da compra da passagem, através do sistema de rádio e tv dos terminais e embarcações, e por meio de cartazes expostos nesses ambientes.