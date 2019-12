Festa da Conceição da Praia terá esquema especial

A Prefeitura de Salvador montou um esquema especial de serviços em atendimento aos devotos e quem gosta da Festa de Nossa Senhora da Conceição da Praia, que ocorrerá na região do Comércio, nesse domingo (8). A operação envolve os serviços de mobilidade, trânsito, saúde e segurança. A Transalvador também fará algumas alterações para ordenar o trânsito da região. Guardas civis Municipais reforçarão o patrulhamento preventivo. Confira:

Ônibus - A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) disponibilizará seis veículos extras da frota reguladora, que estarão disponíveis na Estação da Lapa, das 15h às 22h, e terão roteiros distribuídos nas três áreas da cidade: Orla, Centro e Subúrbio, de acordo com a demanda. Além disso, três linhas serão reforçadas a partir das 11h: Paripe–Barra, Estação Pirajá–Barra 1 e a Estação Mussurunga–Barra 1. Os ônibus que circulam na região do evento terão os itinerários modificados, de acordo com as alterações de trânsito realizadas pela Transalvador.

Táxis e motos - O aplicativo Táxi Mobi vai operar com bandeira 1 e 25% de desconto. Haverá três pontos de táxis e mototáxis no entorno do evento: em frente ao Elevador Lacerda (na parte de cima), na Praça Municipal, na Rua Miguel Calmon e também na Avenida Estados Unidos.

Elevador Lacerda - O equipamento vai começar a operar com uma hora de antecedência - das 6h até as 22h. A tarifa será gratuita.

Saúde - Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) - uma avançada e uma básica - estarão de plantão, das 6h às 18h, ao lado da Basílica Nossa Senhora da Conceição da Praia. Além disso, profis-

sionais das Unidades de Pronto Atendimento (UPA) do Vale dos Barris e de Brotas prestarão atendimento.

Alterações no trânsito - Haverá interdição progressiva do tráfego de veículos, durante a procissão, a partir das 10h30, na Rua Miguel Calmon, Rua da Holanda e Avenida da França. A procissão sairá da Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia, após missa solene, em direção às ruas do Comércio e depois retorna para o ponto de partida.

Serão proibidos a circulação e o estacionamento de veículos, das 5h de sábado à 0h de segunda (9), na Avenida Contorno, trecho compreendido entre o Solar do Unhão e a Praça Visconde de Cayru; Rua Conceição da Praia; Ladeira da Conceição da Praia; Rua Manoel Vitorino; Rua Dionísio Martins; Praça Visconde de Cayru; Rua da Bélgica (entre as ruas Portugal e Miguel Calmon); e ruas Corpo Santo e Santos Dumont.

Os veículos provenientes da Avenida da França, com destino à Cidade Alta, terão como opção de tráfego a Rua da Bélgica, Avenida Estados Unidos, Praça da Inglaterra, Rua Pinto Martins e Ladeira da Montanha. Já os veículos provenientes da Avenida Lafayette Coutinho (Avenida Contorno), com destino à Cidade Baixa, terão como opção de tráfego a Ladeira do Gabriel e a Ladeira dos Aflitos.