Festa de 'paredão' deixa um morto e sete feridos em São Caetano

Uma pessoa morreu e sete foram baleadas durante a realização de uma festa de paredão, na Rua da Goméia, no bairro de São Caetano, na madrugada desta segunda-feira (10). De acordo com informações de populares, o crime foi cometido por três homens não identificados que chegaram ao local armados - dois com arma de fogo e o outro com uma faca. Eles teriam se aproximado da aglomeração e efetuado diversos disparos e dado golpes de facas nas pessoas, aleatoriamente. A motivação é desconhecida.

A vítima fatal foi Jodmarlei Jesus Lima, 19 anos. Já os feridos são Igor Messreder Costa, 24, Camila Cruz de Sousa, 24, Leonardo Xavier Santos, 26, Alisson Silva Carmo Pires, 25 anos, Vitor da Silva Conceição, 20. Phelipe Sena dos Santos, 21, Alesson Casais dos Santos, 25. Segundo informações da polícia, Joadmarlei e Alesson foram socorridos para o Hospital Geral do Estado (HGE) e as demais vítimas foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Caetano, mas acabaram sendo transferidos depois para o HGE. Só Vítor, que foi ferido com arma branca, que já foi liberado.

Na manhã desTa segunda-feira (10) ainda foi possível encontrar garrafas de bebidas vazias no local da festa

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Em nota, a Polícia Militar (PM) informou que policiais da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Pirajá) foram acionados pelo Centro de Comunicação Integrada (Cicom), órgão da Secretaria de Segurança Pública (SSP), na madrugada desta segunda-feira (10), com informações de vítimas de disparos de arma de fogo e arma branca na Rua da Goméia.

"No local, após confirmar o fato, as guarnições encaminharam duas vítimas para a UPA de São Caetano. As outras vítimas foram socorridas por populares. As circunstâncias do crime serão investigadas pela Polícia Civil", informou a PM, através de nota.