Festa de San Gennaro volta ao Rio Vermelho após pandemia  

Para ir à Itália, o soteropolitano gasta quase 9h dentro de um avião. Se ele for num cruzeiro, são 18 noites. Mas você não precisa esperar tanto tempo para desfrutar os saborosos pratos, criados a milhares de anos, que são obras-primas da gastronomia mediterrânea. Basta só dar um pulinho no Rio Vermelho. O bairro mais boêmio de Salvador está neste sábado (24) à italiana, com a celebração da III Festa de San Gennaro.

O evento reúne os 13 dos melhores restaurantes da cidade em uma grande celebração da gastronomia de um dos país mais turístico do mundo. Servidos em formato de comida de rua, os pratos têm preços acessíveis que variam de R$ 10 a R$ 40. Esta edição é a primeira após a pandemia.

“É um verdadeiro sonho e retomamos com força total. As pessoas estavam ávidas para este dia, que já virou uma tradição. Isso mostra o quanto a comida italiana entrou no gosto da população de Salvador”, declarou Celso Vieira, responsável pelo evento, que acontece nas ruas Professora Almerinda Dultra e Borges dos Reis e a entrada é de graça.

Celso Vieira, responsável pelo evento (Fotos: Bruno Wendel/ CORREIO) Pierfranco Pepe entre Maria do Carmo e Iraci Pepe Dila Neves e João Miguel Casal Hannah Marx e Felipe Carvalho Coca Mattos e o pequeno Antônio Mattos

Apesar do soteropolitano ter dendê correndo nas veias, um molho italiano tem o seu lugar na casa da psicóloga Hannah Marx, 32. Ela veio garantir o almoço de sábado. “Nós moramos aqui no Rio Vermelho e participamos das outras duas edições antes da pandemia e hoje viemos dar um passeio e estamos levando para almoçar ravioli de ricota de búfala ao pesto e porções de arancini”, disse ela, acompanhada do marido, o professor Felipe Carvalho.

Algumas pessoas preferiam não esperar chegar em casa. Foi o caso da geóloga Cora Mattos, 37, e o filho Antonio Matto, 5. “É a nossa primeira vez aqui e estamos amando. Comida de ótima qualidade, pratos renomados com preços acessíveis. A ideia era fazer só um lanchinho, mas diante da variedade, decidimos ficar e almoçar, comer a sobremesa, tudo por aqui”, disse ela, que tinha acabado de comprar dois sanduíches de parmegiana.

Quem também não esperou a fome foi o engenheiro Pierfranco Pepe, 31. “Gosto desse formato, comidas em pequenas porções, num espaço aberto, onde é possível saborear pratos diferentes”, disse ele, após comer um fumeiro de porco duroc feito com purê de aipim e vinagrete de pimenta de cheiro e cebola assada. Acompanhado da mãe, Maria do Carmo Sales, 68, e da tia, Iraci Pepe, ele disparou: “Estamos só na entrada, apenas começando”.

Num espaço de tanta comida, teve também a apresentação do espetáculo infantil “PUMM – Por Um Mundo Melhor”. “Inicialmente, imaginei que era mais para adultos, mas quando chegamos, vi que é um ambiente familiar, que dar pra trazer tranquilamente as crianças”, declarou a promotora de Justiça Dila Mara Freire Neves, 41, ao lado filho João Miguel, 6.

A III Festa de San Gennaro integra a programação do Festival da Primavera e conta com apoios da Prefeitura Municipal de Salvador e conta com cultural com 12 horas com atrações como Cortejo Afro, Microtrio, Bailinho de Quinta, Luciano Salvador Bahia, Mazzo Guimarães, Ivan Sacerdote e Dão, e intervenções do DJ El Cabong.

Serviço:

Festa de San Gennaro

Espetáculo infantil 'PUMM – Por Um Mundo Melhor', Cortejo Afro, Microtrio, Bailinho de Quinta, Luciano Salvador Bahia, Mazzo Guimarães, Ivan Sacerdote e intervenções do DJ El Cabong

Quando: sábado (24)

Onde: Ruas Professora Almerinda Dultra e Borges dos Reis, Rio Vermelho

Horário: das 10 horas até 22 horas