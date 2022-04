Festa de São João retorna a Amargosa com 'maior estrutura de todos os tempos'

A prefeitura de Amargosa confirmou, nesta quarta-feira (13), que este ano trará de volta o seu tradicional São João. Após dois anos sem festejos, devido à pandemia, a gestão municipal promete a 'maior estrutura de todos os tempos'.

Com a temática “De Volta ao Forró", a cidade do recôncavo baiano preparou uma grande produção que vai do dia 23 ao dia 26 de junho.

De acordo com a prefeitura, em 2022 a cidade oferecerá uma estrutura inovadora para a população local e também para os cerca de 50 mil visitantes que recebem durante o período junino. A famosa vila, que é construída anualmente na Praça do Bosque, local da festa, ganhará um novo formato.

O evento contará com a presença de grandes artistas nacionais como: João Gomes, Elba Ramalho, Flávio José, Calcinha Preta, Raí Saia Rodada, Tierry, dentre outros.

A expectativa da prefeitura é de os festejos de São João injetem mais R$ 30 milhões na economia do município. Para isso, a gestão municipal investiu R$ 4 milhões no evento.

“É a época do ano em que mais investimos e temos retorno positivo”, afirma Júlio Pinheiro, Prefeito de Amargosa.

Ajuda aos municípios

O governador Rui Costa anunciou nesta segunda-feira (11) que a festa de São João vai acontecer esse ano na Bahia. "Alô, Ibicuí! Aproveitamos a visita ao município para anunciar que vai ter São João em 2022! E o Governo do Estado vai ajudar as prefeituras para realizar essa festa, que é a maior da Bahia"

Foram dois anos sem festejos juninos - 2020 e 2021 - e há grande expectativa para esse ano, após o cancelamento do Carnaval, que não ocorreu novamente. Desde o início desse mês, cidades de várias regiões da Bahia têm confirmado a intenção de realizar as tradicionais celebrações.