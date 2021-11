Festa no Barradão! Empurrado pela torcida, Vitória vence o Cruzeiro por 3x0

Com bandeiras, lanternas e sinalizadores, a torcida do Vitória coloriu a chegada do time ao Barradão. Na noite deste domingo (14), uma multidão de rubro-negros recepcionou o ônibus da delegação na entrada do estádio. A festa continuou na arquibancada com retribuição dentro das quatro linhas. Embalado pelo apoio da galera, o Leão não economizou energia, se impôs em campo e venceu o Cruzeiro por 3x0.

Diante de mais de 18 mil torcedores, o Vitória mostrou força e construiu o placar no primeiro tempo. O marcador foi aberto com a ajuda do adversário. Thiago anotou contra após apenas três minutos de bola rolando. Inspirado e contagiado com o apoio da arquibancada, David assinou os outros dois. No segundo tempo, o goleiro Lucas Arcanjo foi o principal destaque. Fechou as traves e não deixou que o adversário marcasse sequer o gol de honra.

O Vitória não vencia o Cruzeiro no Barradão desde 2006. Com o resultado, a equipe comandada por Wagner Lopes deixou a zona de rebaixamento da Série B do Brasileiro após 20 rodadas seguidas dentro dela. O Leão somou 40 pontos e assumiu a 16ª posição na tabela. No entanto, a manutenção dessa colocação depende de tropeços de dois adversários. Para que o rubro-negro siga na fora do Z4, é preciso que Brusque e Londrina não vençam seus jogos.

As equipes catarinenses têm 38 pontos cada e entram em campo pela 36ª rodada da Série B na segunda-feira (15), às 16h. Na 17ª colocação, o Brusque recebe o CRB no estádio Augusto Bauer. O Londrina está em 18º lugar e enfrenta a Ponte Preta, no estádio do Café.

O jogo

O Vitória não economizou emoção. Com liberdade, Fabinho mandou o recado ao carimbar o travessão. O primeiro gol do jogo sairia logo depois, com apenas três minutos de bola rolando. Marcinho cobrou falta no lado esquerdo do campo, Thiago subiu para tentar cortar, mas acabou marcando contra: 1x0.

A torcida rubro-negra não demorou para comemorar outra vez. Aos sete minutos, Wallace fez bom lançamento para Roberto. O lateral esquerdo passou por Norberto e serviu David no meio da área. O atacante já chegou batendo e ampliou o marcador: 2x0.

O Cruzeiro tentou reagir com Thiago. Ele foi na linha de fundo, chutou cruzado e assustou o goleiro Lucas Arcanjo, que conseguiu fazer a defesa com um tapa. Na sequência, o Vitória retomou as ações com um chute forte de João Pedro, que passou perto da trave. Depois, o cabeceio de David parou nas mãos de Fábio.

O goleiro cruzeirense levou a melhor dessa vez, mas teve que buscar a bola no fundo da rede pouco depois. Aos 34 minutos, David tabelou com Alisson Santos e finalizou cruzado de primeira: 3x0. Artilheiro do time na temporada com 11 gols, o atacante comemorou com a torcida.

Depois daí, as últimas investidas antes do intervalo foram do Cruzeiro, mas o goleiro Lucas Arcanjo levou a melhor em todas elas. Primeiro, ele pegou o aproveitamento de rebote de Giovanni. Na sequência, defendeu em dois tempos o chute de Felipe Augusto. Ele ainda ficou com a bola na finalização de Wellington Nem.

Logo aos três minutos do segundo tempo, o zagueiro Thalisson Kelven teve a chance de ampliar o placar para o Vitória ao desviar após cobrança de falta de Bruno Oliveira. O Cruzeiro só finalizou com perigo aos 19 minutos, quando Claudinho tabelou com Marcinho e viu a finalização ficar nas mãos de Lucas Arcanjo.

O goleiro Fábio também teve que trabalhar quando Roberto chutou rasteiro e ele precisou espalmar no cantinho. No rebote, João Pedro tentou de carrinho, mas mandou para fora. Depois, Alisson Santos finalizou no canto e o arqueiro celeste mais uma vez impediu o gol.

FICHA TÉCNICA

Vitória 3x0 Cruzeiro - 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Vitória: Lucas Arcanjo, Raul Prata, Wallace, Thalisson Kelven e Roberto; João Pedro (Marco Antônio), Eduardo (Cedric) e Bruno Oliveira (Soares); Fabinho (Caíque Souza), David e Marcinho (Alisson Santos). Técnico: Wagner Lopes.

Cruzeiro: Fábio, Norberto (Marco Antônio), Rhodolfo, Eduardo Brock e Felipe Augusto (Jean); Lucas Ventura, Rômulo e Giovanni (Claudinho); Wellington Nem (Marcinho), Vitor (Vitor Roque) e Thiago. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Estádio: Barradão

Gol: Thiago (contra), aos 3 minutos, David, aos 7 e aos 34, do 1º tempo

Cartão amarelo: Wellington Nem e Marcinho

Público: 16.991 pagantes

Renda: R$ 242.556,00

Arbitragem: Jefferson Ferreira de Moraes, auxiliado por Fabricio Vilarinho da Silva e Cristhian Passos Sorence (Trio de GO).