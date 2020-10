Festa Paredão com cerca de 3 mil pessoas é interrompida em Arenoso

Uma festa paredão com cerca de 3 mil pessoas, a maioria adolescentes e jovens de até 25 anos, foi encerrada na madrugada deste domingo (18), no bairro de Arenoso, em Salvador. As informações são da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Segundo o órgão, os participantes da festa irregular estavam sem máscaras, aglomerados e fazendo uso excessivo de bebidas alcoólicas, em uma festa do tipo Paredão, quando foram flagrados por equipes do Comando de Policiamento Regional (CPR) Central da Polícia Militar (PM-BA).

A SSP disse que a PM foi comunicada sobre a realização da festa após denúncias anônimas e enviou 16 viaturas da Operação Noturna para o local. Os policiais cercaram a Rua Direta do Arenoso e, com a chegada das guarnições, imediatamente o público do evento abandonou o espaço.