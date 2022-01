Festa 'Revoada Salvador' é adiado após novo decreto de redução de público

A festa "Revoada Salvador", que estava marcada para o dia 6 de fevereiro no Wet N' Wild, será adiada após um novo decreto editado pelo governador Rui Costa determinar um limite de 1.500 pessoas em ventos na Bahia.

No comunicado, a Salvador Produções e o Pida, empresas responsáveis pela festa, afirmaram que "um evento deste possui uma estrutura de excelência e grande porte fica inviável de ser ofertada diante das novas determinações."

No mesmo texto, os organizadores esclarecem que os clientes que adquiriram ingresso para o evento poderão utilizar o mesmo para acesso à festa Revoada Salvador que terá uma nova data marcada em breve, ou poderão solicitar o cancelamento através do e-mail utilizado no ato da compra para o endereço cancelamento@boratickets.com.br até o dia 15 de fevereiro.

Para ingressos adquiridos nos pontos de vendas dos shoppings, os reembolsos serão feitos no período de 24 de janeiro a 15 de fevereiro. Basta ir ao local onde comprou com os ingressos em mãos para obter o reembolso.

Os ingressos que não tiverem o cancelamento solicitado até a data limite de 15 de fevereiro valerão automaticamente para a nova data do evento.

A produção também afirma que prazo para cancelamento não contempla o crédito na fatura do cartão utilizado, pois isso depende exclusivamente do banco emissor, podendo levar até 60 dias a depender da data de fechamento da fatura. Pedidos pagos via pix levam até 15 dias para terem o valor restituído à conta corrente pagadora e é necessário enviar chave pix para reembolso. O estorno ocorrerá de forma total e inclui taxas e juros porventura pagos.