Festas religiosas alteram trânsito no Centro Histórico e Comércio; confira ruas afetadas

Duas tradicionais celebrações religiosas da capital baiana irão afetar o trânsito em algumas vias. Os festejos de Nossa Senhora da Conceição da Praia, no bairro do Comércio, e de Santa Bárbara, no Centro Histórico de Salvador, provocam mudanças no tráfego de veículos, promovidas pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

Para a festa de Santa Bárbara, realizada no sábado (4), haverá o controle do tráfego de veículos, auxílio na travessia de pedestres, e fiscalização do trânsito, das 5h às 12h. A intenção é coibir a incidência de parada e estacionamento irregular, durante a realização da celebração religiosa.

A medida afeta a Rua do Tabuão, Rua Padre Agostinho Gomes, Largo do Pelourinho, Rua do Passo, Ladeira do Carmo, Rua José Joaquim Seabra, Largo do Terreiro de Jesus, Rua do Carmo, Rua Direita de Santo Antônio, Rua das Flores e Rua do Passo.

No bairro do Comércio, na Rua Conceição da Praia, ocorre uma fiscalização para coibir a incidência de parada e estacionamento irregular desde a segunda-feira passada (29) até o próximo dia 7, das 17h às 22h, e no dia 8 de dezembro, das 5h às 20h. Também no dia 8, quando é celebrada a festa de Nossa Senhora da Conceição da Praia no local, a partir das 11h, haverá a interdição parcial e progressiva do tráfego de veículos na região. As ruas indicam o roteiro por onde o cortejo vai passar.

A ação envolve a Rua da Conceição da Praia (saída da Basílica – Santuário de Nossa Senhora da Conceição da Praia), Rua da Bélgica, Rua Miguel Calmon, Avenida Jequitaia, Largo da Calçada, Rua Fernandes Vieira, Rua José Martins Tourinho, Largo dos Mares, Avenida Fernandes da Cunha, Praça Irmã Dulce, Avenida Dendezeiros do Bonfim, Ladeira do Bonfim, Largo do Bonfim, Ladeira do Bonfim, Rua da Imperatriz, Largo da Boa Viagem, Avenida Luiz Tarquínio, Praça Irmã Dulce, Rua Barão de Cotegipe, Avenida Engenheiro Oscar Pontes, Avenida da França, Rua da Bélgica, Avenida Lafayete Coutinho, Rua da Conceição da Praia (chegada na Basílica – Santuário de Nossa Senhora da Conceição da Praia).