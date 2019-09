Festival Alternativo tem nova edição no Parque de Pituaçu

A terceira edição do Festival Alternativo, evento em defesa do Parque Metropolitano de Pituaçu, começou na última sexta (13) e segue até o domingo (22). O tema é "Pituaçu, Solo Sagrado" e a ideia é chegar a um debate sobre a relação entre o homem e a natureza.

O movimento Pituaçu em Rede Afetiva é composto por coletivos, ONGs e associações que se unem de maneira voluntáriadesde 2017 para realizar o festival.

Veja a programação:

De 13/09 a 19/09 – Oficinas gratuitas no parque de Pituaçu e em espaços parceiros nos bairros da Boca do Rio e Pituaçu, entre eles: Capoeira Gueto, Escologia, Casa Kolping, Praça Mario Albiane e ONG Bumbá.

(Foto: Divulgação)

Dia 20/09, das 17h às 20h – Abertura do festival com sarau acústico e apresentação de espetáculo teatral.

Dia 21/09, das 14h às 19h – Cortejo cultural no bairro de Pituaçu (saindo da Praça Igor em direção à entrada principal do parque e, na chegada, apresentação do projeto Jazz na Avenida)

Dia 22/09, das 6h às 18h – Vivência cultural e ambiental no Parque de Pituaçu com música, esporte, teatro, exposição de carros, ações de cidadania, dança, exposição de artes e mais atividades.