Festival Alternativo terá programação cultural a partir de sexta (23) em Pituaçu

Com o tema ‘Florescendo na Resistência’, o Coletivo Pituaçu em Rede anunciou a realização da 6ª edição do Festival Alternativo, que abre a primavera no bairro de Pituaçu, em Salvador, com arte, cultura, educação e lazer para a comunidade no próximo final de semana. As atividades deste ano irão ocorrer entre sexta-feira (23) e domingo (25), das 7h às 17h, na região do Parque de Pituaçu.



A programação, totalmente gratuita, terá apresentações musicais, rodas de conversas, danças, artes circenses, teatro, esportes e ações de saúde, entre outras atividades.



Um colorido Cortejo Cultural abre o Festival Alternativo na manhã de sexta, desfilando encantos e sorrisos pelas ruas do bairro com a participação das crianças de duas unidades da rede pública: a Escola Municipal Piratini e a CMEI José Maria de Magalhães Neto. Já as atividades de sábado e domingo ocorrerão no Centro Cultural Escologia e no Parque Metropolitano de Pituaçu, respectivamente.



O Festival Alternativo é desenvolvido pelo Coletivo Cultural Pituaçu em Rede Afetiva, composto de organizações voluntárias, associações, educadores e produtores culturais, pessoas da comunidade do entorno do Parque, agregando todas as atividades que são realizadas ao longo do ano de forma espontânea, gratuita e abertas a toda a comunidade.



O Festival Alternativo acontece desde 2017 e reúne num só fim de semana muitas manifestações culturais desenvolvidas nas comunidades do entorno do Parque Metropolitano de Pituaçu, comemorando de forma participativa a chegada da primavera e valorizando o Parque como o seu espaço de natureza.



Serviço - Festival Alternativo – Florescendo na Resistência | 23, 24 e 25 de setembro, das 7h às 17h, no Parque Metropolitano de Pituaçu e Escologia |

Mais informações: Rubens Silva (71) 98805-0733 ou Samile Leal (71) 98818-5874.