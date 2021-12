Festival aponta caminhos para a sustentabilidade

Todo mundo pode adotar hábitos de vida saudáveis e ajudar o mundo a evitar um apocalipse climático. Através de exemplos práticos, a Virada Sustentável Salvador pretende fomentar novas práticas, utilizando a cultura como instrumento de construção de um futuro mais sustentável. O festival, entre os dias 15 e 19 deste mês, vai oferecer mais de 20 atividades, incluindo manifestações teatrais, de dança, circo, literatura diálogos e intervenções urbanas.

Através de performances, discussões e exposições de obras de artes locais e internacional, o festival, que é o maior sobre cultura e sustentabilidade na América Latina, trará novos olhares para o debate sobre mudanças climáticas.

"Aproveitamos o potencial transformador da cultura para refletir sobre a urgência de adotarmos novas práticas que garantam um futuro mais sustentável”, explica Fernanda Bezerra, curadora artística da Virada Sustentável. “Mais do que entreter, a arte abre diálogos sobre temas relevantes para a sociedade, facilitando a conscientização e alcançando uma mudança real de atitudes”, completa.

Os ensinamentos práticos serão reforçados na estação sustentável Braskem recicla, que será instalada na praça Cayru com patrocínio da Braskem. No local, o público será orientado sobre a importância da coleta seletiva e como descartar corretamente seus resíduos, além de vivenciar uma experiência interativa e educativa sobre economia circular.

“O acesso à informação é uma ferramenta chave nesse processo de despertar da população para as práticas sustentáveis. Com conhecimento, compreendemos como a mudança de ações simples, como separar nossos resíduos e o descarte correto destes, tem impacto positivo no planeta”, pontua Ana Laura Sivieri, Diretora de Marketing e Comunicação da Braskem.

O festival, que acontece logo após a 26ª Conferência Mundial do Clima das Nações Unidas (COP26), também cumprirá o papel de conectar a capital baiana com as discussões recentes e mais relevantes sobre as mudanças climáticas, ampliando o debate com viés emergentes, como justiça climática, racismo ambiental e ativismo juvenil. Esses assuntos vão pautar o Fórum Virada Sustentável Salvador, que terá como convidados quatro participantes que representaram o Brasil na COP26: a indígena baiana Alice Pataxó, a jovem embaixadora da ONU Amanda Costa, a ativista e influencer Ellen Monielle e o professor de história, fundador da Uneafro Brasil e representante da Coalizão Negra por Direitos, Douglas Belchior.

Como é tradicional em todas as edições da Virada, as manifestações artísticas são um importante diferencial do festival. Esse ano um dos destaques é a obra de arte "Eggcident", do artista holandês Henk Hofstra, que fez sucesso pelos países por onde passou e é inédita em Salvador. Com a instalação de ovos gigantes na calçada do Mercado Modelo, no Comércio, entre 15 e 19 de dezembro, essa intervenção urbana faz um alerta para o aquecimento global. Ocupando uma área de 70 m² (cada ovo), poderá ser visto por quem caminha nas ruas do Comércio, mas também do alto do Elevador Lacerda, um dos principais cartões postais da capital baiana.

O bairro do Comércio, centro antigo de Salvador, também será palco para outras intervenções urbanas. Por meio de murais instalados na fachada de prédios da região, artistas locais, vinculados ao Movimento Urbano de Arte Livre, vão construir murais utilizando técnicas de graffiti, pintura, stencil e desenho. As obras, produzidas por Sirc, TarcioV, Isabela Seifarth e Zana Nacola, terá a preservação ambiental com mote principal e ficarão como legado da Virada Sustentável.

Já a sala do coro do Teatro Castro Alves (TCA) e o Palacete das Artes serão palcos de shows, contações de história e apresentações artísticas, com destaque para a Orquestra Rumpilezinho, que fará, no domingo, 19, encerramento do festival, uma homenagem ao maestro e compositor Letieres Leite, ícone da música afro-brasileira que morreu esse ano.

Durante Virada também será realizado o BaZá RoZê no Palacete das Artes, reunindo expositores de moda, arte, decoração, entretenimento e gastronomia.

Para acessar o TCA e Palacete das Artes é necessário apresentar o comprovante de vacinação contra o coronavírus. A programação completa está disponível no site da Virada (https://www.viradasustentavel.org.br/programacao-2021).

O evento, que conta com o apoio da Ball e patrocínio da Braskem e do Governo da Bahia, será realizado em formato híbrido, intercalando a programação presencial e online por meio do canal da Virada no YouTube (www.youtube.com/viradasustentavel).