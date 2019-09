Festival da Primavera: veja programação desse fim de semana no Comércio

O Comércio recebe suas primeiras atrações do Festival da Primavera neste final de semana - o evento começou no último sábado (14) e segue até o dia 29. A programação conta com música, feiras, gastronomia, esporte e lazer e inclui outros pontos, mas é a primeira vez que o Comércio vai receber o palco principal do festival. O evento, organizado pela prefeitura, é gratuito.

A ida ao Comércio reflete também ações do programa municipal #vemprocentro, buscando valorizar e dar vida a essa área. O projeto inclui obras de requalificação e de estímulo à moradia também.

Na Praça da Inglaterra, acontece nestes sábado e domingo a Feira Criativa, das 12h às 22h. No local estarão dezenas de estandes gastronômicos e de artesanato, além de uma programação infantil e shows. Às 15h de sábado, acontece a mostra Casulo de Artes Inclusiva, organizada por um grupo formado por artistas com deficiência. Depoi, o projeto "Tribass", do músico Luciano Calazans, toca a partir das 16h. O projeto ainda inclui Alexandre Vieira e Gigi Cerqueira.

Às 17h, é a vez do "Serafim e o Nordeste Experimental", que traz um trabalho misturando música portuguesa e afro-nordestina ao rock e pop mundial.

Shows

A partir das 19h de sábado, a Orquestra Popular da Bahia (OPB) faz o show especial The Beatles, com participações especiais dos cantores Tuca Fernandes, Alex Góes e Serginho, do Adão Negro. A banda de reggae Diamba se apresenta depois, encerrando o dia.

No domingo, Lore Improta traz seu "Show da Lore" a partir das 16h. Logo em seguida, o grupo Letieres Leite & Orkestra Rumpilezz toca no “Baile Rumpilezz Black”. Às 20h30, um dos nomes mais importantes do hip-hop nacional, Baco Exu do Blues, faz um dos shows mais esperados, levando repertório do disco "Bluesman", o segundo da carreira do músico, escolhido o melhor de 2018 pela Rolling Stone.

Exposições de carros

A Avenida da França terá trecho interditado para um Encontro de Automodelismo, que acontece das 10h às 15h. O evento terá demonstrações com veículos em miniatura, guiados por controle remoto, para correr na pista permanente de automodelismo que será inaugurada no local.

A partir das 9h de domingo, outras atividades relacionadas a carros movimentarão a Avenida da França Serão realizadas apresentações e exibições de alguns modelos de kart. Haverá também uma super exposição de carros e a Arrancada de Empurra, uma disputa em um espaço fechado onde uma mulher tem de estar ao volante e quatro homens empurrando o veículo com o motor desligado.

Também no domingo acontece, na Avenida da França, o Skates Festival, de 9h às 15h, que contará com uma estrutura profissional para receber esqueitistas de toda a cidade. Haverá circuito com rampas e pistas para as manobras radicais do esporte. Quem estiver no local poderá acompanhar um campeonato, além de fazer aulas de skate e treinar.

Das 9h às 15h, a Avenida da França recebe jogos de dama, xadrez e futebol de botão. Além disso, a criançada será convidada também para participar do Circuito de Minibikes, das 9h às 16h.

A programação completa do Festival da Primavera, que acontece em outros bairros de Salvador, pode ser conferida no site www.festivaldaprimavera.salvador.ba.gov.br.