Festival de cultura leva dança de rua para o teatro e promove premiação de breaking

A tradicional competição de dançarinos de breaking do festival Batalha de Break Vivadança, aconteceu neste domingo (8), no Teatro Vila Velha, no Campo Grande. O duelo foi realizado entre 16 duplas com premiação R$ 2 mil, R$ 1,5 mil e R$ 1 mil para os três primeiros lugares.

O Festival Viva Dança completou 15 anos, dos quais 14 contam com a Batalha de Break como uma de suas principais atrações. Este ano, por causa dos prejuízos causados pela pandemia, apenas competidores baianos puderam participar. Das 16 duplas participantes, oito eram do interior e oito eram da capital.

O primeiro dançarino a pisar na pista de dança foi Tiago Santana, 30. Sua estratégia para superar o nervosismo de abrir a batalha é focar nos passos e se jogar no ritmo da música sem medo. "A gente tenta controlar o nervosismo, só que não tem para onde correr, mas é uma sensação muito boa de estar aqui dançando pela primeira vez", disse o dançarino.

Campeões e comissão da Batalha de Break Vivadança durante premiação (foto: Labfoto/ UFBA)

A dupla de B.boys Carlos Wiliam Conceição Souza e José Augusto Santos Costa, ou como são conhecidos no break B.boy Bob e B.boy Augusto, do Breakzas, garantiu o primeiro lugar. O segundo foi conquistado por Adriano da Silva e Philipe Estevão Silva Santos - B.boy Garfieldz e B.boy Sabotage -, do Estilo Brasil. Já o terceiro ficou com Valdemar da Conceição Pereira e Nivaldo da Costa Gomes - B.boy Perreu e B.boy Zack -, também do BreakZas. Todas as duplas são de Salvador.

Ana Cláudia, 47 anos, e Cristina Silva, 45, aproveitaram que também era Dia das Mães para comemorar a data lá mesmo. Elas levaram os filhos Ana Sofia, 8, e Samuel, de 11 anos, respectivamente, além de Gabriela, 12, para assistir à apresentação do sobrinho delas, primos das crianças.

Cristina e Ana Cláudia assistindo Batalha de Breack no Dia das Mães, no Teatro Vila Velha

(Foto: Emilly Tifanny Oliveira/ CORREIO)

"Aproveitei que meu sobrinho vai se apresentar e vim comemorar o Dia das Mães aqui. Trouxe todo mundo, e a minha expectativa é que Carlos William ganhe e a gente aproveite esse clima", contou Cristina.

Quem ditou o ritmo das batalhas foram o DJ Tupak, DJ Bandido, MC Feijão, MC Davi, Vênus Leenda e o grupo Fúria Consciente. Apesar de veteranos nas batalhas, os integrantes da Fúria Consciente sempre mantém a expectativa alta.

Na comissão julgadora estavam as B.Girl Josy Pimenta e Thina Reis e os B.Boys Zulu Adam e Borrachinha. Como uma das poucas mulheres na cena do brake, Josy falou sobre a importância feminina no estilo de dança e sobre os seus critérios de avaliação.

"Como a mulher na cena do break é memória, eu fico muito feliz de poder fazer parte dos jurados e poder incentivar outras mulheres a estarem na cena, ainda mais no dia das mães. O que julguei foi conjunto, dança, originalidade e respeito com o adversário na pista", contou a b. girl.

A idealizadora do Festival, Cristina Castro, destacou que a presença de um estilo de dança de rua como o breaking em espaços culturais é capaz de promover a cultura e de levar mais pessoas ao teatro.

"Temos milhares de dançarinos de break espelhados pelo Brasil, e é impossível a gente não visibilizar e dar espaço para isso. Além de trazer esses artistas maravilhosos, também é uma forma de trazer mais gente para o teatro", destacou.



*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo