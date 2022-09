Festival de Lençóis reúne atrações de peso na Chapada Diamantina

Depois de três anos sem evento, devido a pandemia da Covid-19, o Festival de Lençóis, na Chapada Diamantina, volta em sua 20ª edição, juntamente com a chegada da primavera, focada em fomentar a cultura, sustentabilidade e fortalecimento da cidadania através das artes e práticas do turismo cultural local.

Entre os dias 22 e 24 de setembro, o Festival de Lençóis, que foi lançado em 1999, pretende recebe mais de 10 mil pessoas, com shows especiais para agitar baianos e turistas, como Vanessa da Matta, Carlinhos Brown, Mariene de Castro, Jau, Filhos de Jorge e Samantha Tosto. As apresentações começam a partir das 19 horas, na praça Horácio de Mattos.

(Foto: Divulgação)

Além dos shows, os organizadores do evento pretendem chamar a atenção para a conscientização e proteção do meio-ambiente. Com isso, serão destacadas as medidas e os cuidados que devem ser seguidos para evitar assoreamento, fogo ou qualquer tipo de devastação da natureza.

Outra conscientização importante será a campanha Bahia Sem Fogo contra as queimadas que atingem a Região da Chapada da Diamantina. Artistas, durante as apresentações, irão convocar o público a ter atenção em pequenos gestos que podem ser cruciais para o crescimento do fogo na região.

PROGRAMAÇÃO



QUINTA-FEIRA (22/09)

19h - Filarmônica Popular de Lençóis

21h – Família Grãos de Luz e Griô

23h - Filhos de Jorge

01h - Triêtu



SEXTA-FEIRA (23/09)

19h- Samantha Tosto

21h - Vanessa da Mata

23h - Jau

01h - Rivô Trio e outras substâncias



SÁBADO 24/09:

19h– Choro Labuta

21h - Mariene de Castro

23h - Carlinhos Brown

01h - Zion

SERVIÇO



Data: 22, 23 e 24 de setembro

Atrações: Vanessa da Matta, Carlinhos Brown, Mariene de Castro, Jau, Filhos de Jorge e Samantha Tosto, Griô, Triêtu, Zion, Rivô Trio e Outras Substâncias, Choro e Labuta e a Filarmônica Popular de Lençóis

Hora: a partir das 19 horas

Onde: Praça Horácio de Mattos - Lençóis – Bahia

Entrada franca