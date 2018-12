Festival de Verão: Anitta é a única mulher na grade deste sábado (8)

Depois de uma estreia empolgante em 2017, Anitta volta aos palcos do Festival de Verão Salvador na Arena Fonte Nova, em Salvador, neste sábado (8).

A artista carioca é a única mulher a se apresentar no primeiro dia do evento, que celebra 20 edições este ano. Com repertórios de sucesso, a cantora transita com segurança do funk de Vai Malandra, ao pop de Downtown. O funk, que deu o que falar na web, inclusive, foi lançado pela artista horas após o Festival do ano passado.

Com tanta variedade, não será estranho ela cantar no dia em que o reggae e o pop rock estão marcando o ritmo no megaevento.

Com direito a muita música pop e o tradicional funk carioca, a moça desembarca na capital baiana, diretamente de Nova York, para apresentar pela primeira vez no Brasil as três músicas recém-lançadas no EP Solo: Veneno, Goals e Não Perco Meu Tempo, que prometem ser um momento especial do show, com muitos bailarinos e performances inéditas da carioca.

O show também dará espaço à calmaria e ao romance de Fica Tudo Bem, parceria de Anitta com o cantor Silva, que subirá ao palco para fazer um dos momentos mais amorzinho do show.

Anitta será a segunda atração do dia, que ainda reserva os shows do rapper Rael, que fará a abertura. Logo após o agito de Anitta, o reggae marca presença forte até o fim da noite com Natiruts, Inner Circle e Alpha Blondy. O pop rock do Nação Zumbi e do Planet Hemp encerram o primeiro dia do evento.

O sábado também reserva um espaço para duas presenças baianas: as bandas Park Sonoro (afro pop) e Jimmy Six (rock) foram as vencedoras da promoção Sua Banda no Festival de Verão Salvador, promovida pela Itaipava, e irão se apresentar nos intervalos do palco principal.

No domingo, o DJ Alok faz o ponto da diferença na programação. Mas também é dia do axé de Ivete Sangalo e de muita sofrência com a mistura de forró eletrônico, sertanejo e arrocha de Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Xand Avião e Jorge e Mateus. Safadão volta ao festival pela terceira vez repleto de músicas novas do seu disco mais novo disco, Ws Mais Uma Vez. No repertório, não poderá faltar seu novo single de trabalho, Cotovelo no Gelo, além dos já conhecidos sucessos Meu Coração Deu PT e Ar Condicionado.

Determinada e cheia de atitude. Ninguém resistiu ao charme de Anitta, uma das atrações mais aguardadas da última noite do Festival de Verão 2017. O Harmonia do Samba convidou para o palco, Xand do Aviões garantiu que sairia do seu show direto para o dela e duas a cada três pessoas afirmou que estava no festival por causa da cantora, uma das artistas pop mais importantes do país.

Anitta entrou no palco à 0h26 do dia 18 de dezembro com seu look provocante. “Boa noite gente! Obrigada pelo carinho”, disse depois de emendar três músicas do repertório que passeou por sucessos como Bang, Bla, Blá Blá, Sua Cara, Ritmo Perfeito e Paradinha.

Fã da Harmonia, Anitta surpreendeu o público toda descontraída e cheia de desenvoltura no comecinho da tarde. Cantou, quebrou, tocou percussão e convocou os fãs para esperá-la: “Meu show é meia-noite e meia. Eu quero vocês aqui como se fosse duas horas da tarde”, intimou.

Nem era preciso, claro. Boa parte do público foi à Arena para vê-la. A estudante de recursos humanos Evelyn Mascarenhas, 20 anos, foi uma delas. E resumiu bem o sentimento de muitos: “Anitta é um fenômeno! Tão nova e já conquistou o mundo. Admiro ela, porque uma pessoa dessa idade conquistar tudo isso... Ela é muito detetminada”, elogiou a fã, acrescentando que sempre foi fã dela. “Sei tudo da vida de Anitta”, justificou, citando o nome completo da artista, batizada Larissa, os namorados e o casamento.

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Em entrevista antes do show, Anitta também falou sobre o clipe Vai, Malandra, que foi lançado no mesmo dia, da vontade de ter filhos (“mas não agora”) que não pretende deixar de cantar em português e da internacionalização da sua carreira: “Deixo claro para o público que não sei se isso vai dar certo lá fora. Estou tentando, se rolar, ótimo, se não rolar eu já estou feliz com o sucesso que já tenho”.

Fazendo um balanço de todas as conquistas do ano passado, Anitta resumiu: “Meu ano foi maravilhoso, de crescimento. Tem se superado sempre, tô feliz com o resultado de tudo”.

Missão

Na coletiva, a cantora disse que vê sua carreira com a missão de "passar uma mensagem leve e divertida". Ela explica: "quando coloco uma drag queen, Pabllo Vittar, é uma mensagem. Amazônia no meu clipe, é uma mensagem. Acho que todas as coisas que faço são mensagens. Vai Malandra também tem sua mensagem. É raiz".

Segundo com a carreira internacional, ela se prepara para lançar um novo clipe com J Balvin - para quem não lembra, eles estiveram juntos em Downtown, música apontada pela cantora como a sua favorita do CheckMate. "Foi a que mais amei musicalmente". Agora, é a vez dela participar de um trabalho do colombiano. "O clipe é bem diferente. Se chama Machika. Estamos postando teasers, vai ser bem legal".

Show do Harmonia

Antes de comandar sua apresentação, Anitta subiu ao palco durante o show do Harmonia do Samba. E se divertiu bastante.

"Eu falei pra ele (Xanddy) que ia, amo Harmonia, é minha banda preferida, tocaram no meu aniversario...", falou. Depois da participação, ela não ficou na Arena Fonte Nova, para conferir os outros espetáculos. "Fui por hotel. Tive que voltar para dormir, se não o povo ia acabar com a minha raça", brincou.

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Serviço

O quê: Festival de Verão (FV18)

Quando:

Sábado (8): Anitta, Alpha Blondy, Natiruts, Rael, Nação Zumbi, Inner Circle, Planet Hemp

Domingo (9): Alok, Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Xand Avião, Ivete Sangalo, Jorge e Mateus

Horário: 14h (abertura dos portões)

Onde: Arena Fonte Nova (Ladeira da Fonte das Pedras, s/n, Nazaré)

Ingresso:

Sábado (8): R$ 130 | R$ 65 (Espaço Mix), R$ 165 (Espaço Vibe), R$ 310 (Lounge Fly masculino), R$ 290 (Lounge Fly feminino)

Domingo (9): R$ 180 | R$ 90 (Espaço Mix), R$ 200 (Espaço Vibe), R$ 420 (Lounge Fly masculino), R$ 390 (Lounge Fly feminino);

Passaporte: sábado + domingo R$ 278 | R$ 139 (Espaço Mix), R$ 328 (Espaço Vibe), R$ 657 (Lounge Fly masculino) e R$ 612 (Lounge Fly feminino).

Vendas: Loja oficial no Shopping da Bahia, lojas nos principais shoppings e site https://fv18.com.br.

Classificação: 14 anos (Espaço Mix e Espaço Vibe) e 18 anos (Lounge Fly)