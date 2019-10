Festival de Verão divulga grade completa de atrações; veja transmissão

Depois de anunciar as 10 primeiras atrações e fazer o maior barulho na internet com um lançamento simultâneo em todas as plataformas da Rede Bahia, o FV20 vai divulgar nesta quinta-feira (31) a grade completa da 21ª edição do evento. Oito nomes serão revelados - entre eles uma grande surpresa - a partir do meio dia.

Na TV Bahia, durante o Bahia Meio Dia, a repórter e apresentadora Camila Marinho conduz matéria especial sobre o evento, com link ao vivo para a Bahia FM. Na rádio, o ouvinte vai acompanhar, do meio dia às 13h, o programa "Fuzuê", com apresentação de Maurício Habib, tendo a Arena Fonte Nova como cenário, já para entrar no clima desse grande evento.

Toda a ação contará com uma série de convidados para comentar as novidades e a programação do Festival de Verão Salvador. Entre eles, os jornalistas Osmar Martins, o Marrom, do CORREIO, Guinho Santos, do iBahia, e Maiana Belo, do G1 Bahia.

O programa também será transmitido por todas as redes sociais. O site e as redes oficiais do Festival de Verão vão transmitir o programa ao vivo em conjunto com a TV Bahia e os portais iBahia, Correio24h e G1 Bahia. Acompanhe!