O Surf Reggae Festival acontece no Wet´n Wild

O reggae da banda paulista Mato Seco vai marcar presença no Surf Reggae Festival, que acontece no Wet´n Wild, nesse sábado (18), às 19h. O festival também tem shows de Dezarie e Edson Gomes, e a Banda Vibrações.

Surf Reggae Festival

O quê: Mato Seco no Surf Reggae Festival

Quando: Sábado (18), às 19h

Onde: Wet´n Wild

Ingressos: R$40 | R$20 (pista) e R$60 | R$30 (longe).

Vendas: Salvador Tickets.

