Festival literário Flipelô divulga datas da quarta edição, que será em 2020

A Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô) confirmou nesta terça-feira (3) a sua quarta edição. O evento acontecerá nos dias 12 a 16 de agosto deste ano.

A produção do evento ainda não tornou público qual será o escritor homenageado no evento. "Em breve divulgaremos o escritor homenageado, mas até lá, os 20 primeiros seguidores que acertarem quem será, ganharão a caneta do evento. Começando em 3,2,1...", escreveram em uma postagem no Instagram. Nos comentários, os internautas já começaram a chutar. Nomes como Ariano Suassuna, Graciliano Ramos e Guimarães Rosa foram citados.