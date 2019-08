Festival Lula Livre reúne apoiadores do ex-presidente no Farol da Barra

Os 500 dias da prisão do ex-presidente Lula reuniu na tarde deste domingo (25), no Farol da Barra, militantes e apoiadores de partidos de esquerda e centrais sindicais no Festival Lula Livre. A iniciativa reuniu também artistas como os cantores Chico César e Dão, os grupos Ilê Ayê e Cortejo Afro, mais as cantoras Ana Cañas e Marcia Short além de outras atrações.

A manifestação é mais um ato para pressionar Supremo Tribunal Federal (STF), a julgar os recursos a favor da liberdade de Lula, encaminhados pela defesa do petista, acusado no ano passado, pelo caso do Triplex do Guarujá.

“O sistema judiciário brasileiro tem que tomar uma atitude com relação a isso. Agressões ao meio ambiente, corte de verbas da educação só comprovam este retrocesso que nós estamos vivendo. E o festival é uma maneira de seguir pregando a paz, a esperança e a preocupação por um Brasil melhor”, afirma o presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT-BA), Cedro Silva.

A aposentada Maria de Lourdes Napomuceno, de 71 anos, fez questão de participar do festival. “A política de Bolsonaro quer tirar direitos e nós não podemos deixar. Sou em prol do Lula Livre. Ele é inocente. Não há provas contra ele. Tudo que conquistamos foi feito com muito sacrifício”, defende.

(Foto: Marina Silva/ CORREIO) (Foto: Marina Silva/ CORREIO) (Foto: Marina Silva/ CORREIO) (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

(Foto: Marina Silva/ CORREIO) (Foto: Marina Silva/ CORREIO) (Foto: Marina Silva/ CORREIO) (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

O também aposentado Adailton Vital, de 63 anos, veio do município de Santo Amaro só para acompanhar a manifestação. “Lula não deveria nem ser preso. Tiraram ele, porque sabiam que ganhariam a eleição. Agora o povo tá vendo aí: sem verba pra faculdade, saúde, nada”.

Para a técnica de enfermagem Ivone Silva, de 61 anos, não dá mais para ficar de braços cruzados: “Todo mundo sabe, todo mundo está vendo que isso foi um golpe. Precisamos conscientizar e o festival é uma maneira de fazer isso. Pela liberdade, democracia e justiça social. Eu sei que de lá do meu sofá, não vou mudar nada. Tem que vir para a rua mesmo, provocar esta transformação mais que urgente”, afirma.

Recursos na Justiça

Preso pela Operação Lava Jato, na superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, desde o dia 7 de abril de 2018, o ex-presidente Lula teve na última sexta-feira (23), um dos recursos negado pelo STF. A defesa contestou a autorização de perícia nos documentos da Odebrecht mantidos em sigilo durante o processo, sem que a defesa tivesse a oportunidade de se manifestar.

O recurso em questão, no entanto, mesmo que concedido não implicaria na libertação ou não do petista, já que o tema não era o foco da contestação. Na época, a perícia foi autorizada pelo ex-juiz Sérgio Moro, quando estava à frente da 13ª Vara Federal de Curitiba.

Nesta terça-feira (27), o STF deve julgar outro recurso de Lula. Desta vez, a defesa pede para que seja suspensa a ação penal sobre o Instituto Lula, que aguarda julgamento na primeira instância. A defesa quer também neste mesmo dia, discutir outros dois recursos que não foram julgados – um que discute a suposta parcialidade de Moro no caso do Guarujá, após as denúncias feitas pelo Intercept Brasil. O outro, diz respeito à contestação da isenção da Força Tarefa da Lava Jato durante as investigações envolvendo o tríplex. Os advogados querem que a condenação seja anulada e Lula seja libertado.