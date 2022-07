Festival Tempero Bahia acontece de 25 de agosto a 4 de setembro

A 5ª edição presencial do Festival de Cultura e Gastronomia de Salvador - Tempero Bahia, que leva assinatura da 2D Projetos Culturais, através da empresária Djanira Dias com curadoria da chef Tereza Paim, está confirmado e vai acontecer de 25 de agosto a 4 de setembro. O evento reúne os principais restaurantes de Salvador, de Stella Mares ao Centro Histórico, regido pelo tema ‘Vinhos Brasileiros’.

“O Tempero Bahia, que tem o mesmo conceito e formato do Tempero no Forte, acontece em Salvador desde 2017 e tem como objetivo engrandecer elementos da cultura baiana por meio de expressões culturais, como a música instrumental e a gastronomia, que são parte da identidade cultural do estado. Nesta edição, vamos unir ingredientes locais com a bebida brasileira e baiana, que tem sido constantemente premiada em competições internacionais, demonstrando sua crescente evolução, os vinhos brasileiros”, afirma Djanira Dias.

Celebrando a boa safra do vinho, que teve números expressivos de consumo nos últimos dois anos, continua a crescer neste ano, posicionando o Brasil como um mercado de vinho em crescimento, tendo alcançado o 14º mercado de vinhos mais atraente pela Wine Intelligence Global Compass Classification.

A bebida será motivo de ganhar o paladar dos baianos e turistas, com deliciosas criações, combinações e harmonizações à mesa, propostas por chefs e sommelieres de Salvador e do Brasil.